Tegar Satriyo Notohatmodjo

Tegar Trading

Tegar Satriyo Notohatmodjo
0 avis
78 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -70%
WeTrade-Live1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
253
Bénéfice trades:
101 (39.92%)
Perte trades:
152 (60.08%)
Meilleure transaction:
11.48 USD
Pire transaction:
-7.47 USD
Bénéfice brut:
298.26 USD (27 836 pips)
Perte brute:
-374.24 USD (33 812 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (27.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.89 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
16.44%
Charge de dépôt maximale:
21.52%
Dernier trade:
31 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.65
Longs trades:
106 (41.90%)
Courts trades:
147 (58.10%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-0.30 USD
Bénéfice moyen:
2.95 USD
Perte moyenne:
-2.46 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-24.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-27.98 USD (11)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
75.98 USD
Maximal:
117.39 USD (83.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
78.35% (117.26 USD)
Par fonds propres:
22.98% (12.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.s 132
EURUSD.s 92
AUDUSD.s 15
NZDUSD.s 14
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.s -27
EURUSD.s -19
AUDUSD.s -22
NZDUSD.s -8
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.s -1.4K
EURUSD.s -1.6K
AUDUSD.s -2.2K
NZDUSD.s -798
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.48 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +27.54 USD
Perte consécutive maximale: -24.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "WeTrade-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tegar trading - test of endurance
Aucun avis
2025.09.27 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 13:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 22:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 15:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 20:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 10:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 09:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.20 05:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
