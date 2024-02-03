SignauxSections
Chen Yan

EX2671

Chen Yan
0 avis
150 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 -42%
Exness-Real14
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 018
Bénéfice trades:
800 (39.64%)
Perte trades:
1 218 (60.36%)
Meilleure transaction:
370.70 USD
Pire transaction:
-56.57 USD
Bénéfice brut:
15 907.91 USD (260 346 pips)
Perte brute:
-18 416.89 USD (230 271 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (5.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
669.71 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
12.69%
Charge de dépôt maximale:
75.44%
Dernier trade:
11 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.60
Longs trades:
1 561 (77.35%)
Courts trades:
457 (22.65%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-1.24 USD
Bénéfice moyen:
19.88 USD
Perte moyenne:
-15.12 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-206.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-529.95 USD (12)
Croissance mensuelle:
38.92%
Prévision annuelle:
475.68%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 093.71 USD
Maximal:
4 175.55 USD (109.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
84.16% (4 175.55 USD)
Par fonds propres:
7.83% (47.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 1627
EURUSD 184
GBPUSD 31
NZDUSD 29
EURGBP 25
XAUUSD 25
USDCHF 24
USDCAD 21
AUDUSD 17
EURJPY 11
GBPJPY 11
USOIL 7
US30 2
BTCUSD 2
GBPCHF 1
EURNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -1.7K
EURUSD -348
GBPUSD -102
NZDUSD -41
EURGBP -122
XAUUSD -97
USDCHF -102
USDCAD -102
AUDUSD 113
EURJPY -36
GBPJPY -74
USOIL 89
US30 0
BTCUSD 2
GBPCHF 0
EURNZD -6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 30K
EURUSD 55
GBPUSD -1.2K
NZDUSD 1.6K
EURGBP -67
XAUUSD -26K
USDCHF -1.1K
USDCAD -773
AUDUSD 2.8K
EURJPY -677
GBPJPY -1.9K
USOIL 2K
US30 102
BTCUSD 28K
GBPCHF 7
EURNZD -527
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +370.70 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +5.44 USD
Perte consécutive maximale: -206.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live07
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live11
5.60 × 5
Aucun avis
2025.09.21 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 07:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.10 05:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 494 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.20 07:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.20 07:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.29 00:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.44% of days out of 451 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 10:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.30 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
