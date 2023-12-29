- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|13
|ETHUSD
|10
|XAGUSD
|7
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-440
|ETHUSD
|-540
|XAGUSD
|-1.7K
|XAUUSD
|270
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-912K
|ETHUSD
|-63K
|XAGUSD
|-4.1K
|XAUUSD
|54K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
ForexPalm-LiveUS
|0.00 × 5
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ProCent
|0.13 × 56
|
Exness-Real7
|0.50 × 32
|
Armada-Live
|3.08 × 26
|
Exness-Real6
|4.00 × 2
|
Exness-Real16
|4.29 × 7
|
Pepperstone-Edge03
|5.15 × 20
|
JFD-Live
|6.38 × 8
|
ICMarkets-Live01
|7.67 × 672
|
Exness-Real2
|7.98 × 49
|
Exness-Real
|8.95 × 21
|
BlackBullMarkets-Live
|11.52 × 77
|
Exness-Real4
|11.72 × 436
|
Exness-Real29
|12.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|13.17 × 23
|
Exness-Real5
|13.68 × 44
|
ICMarkets-Live3
|15.63 × 16
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|20.65 × 20
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|26.35 × 17
Project : DESTINI.FX
-------------------------
# 100% Manual Technical Algorithm
# Trade only "D1" daily time frame. (only 15 mins a day on screen)
# MyFXbook Reference: https://shorturl.at/GKTYZ
# 11 Pairs: 4 Metals, 4 Currencies, 1 Crypto, 1 Index, 1 Energy
# XAUUSD, XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD, AUDNZD, EURCAD, NZDCAD, GBPCHF, BTCUSD, US500, USOIL
# 6 years of backtesting data
# Average 26% ROI - (Risking 2% per trade)
