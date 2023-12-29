SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DESTINI FX
Mr Tepparit Yothinnorratham

DESTINI FX

Mr Tepparit Yothinnorratham
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 -22%
Exness-Real4
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
8 (25.80%)
Perte trades:
23 (74.19%)
Meilleure transaction:
600.32 USD
Pire transaction:
-314.10 USD
Bénéfice brut:
1 945.65 USD (841 465 pips)
Perte brute:
-4 311.88 USD (1 766 838 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (301.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
701.82 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.31
Activité de trading:
94.94%
Charge de dépôt maximale:
75.28%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.89
Longs trades:
12 (38.71%)
Courts trades:
19 (61.29%)
Facteur de profit:
0.45
Rendement attendu:
-76.33 USD
Bénéfice moyen:
243.21 USD
Perte moyenne:
-187.47 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 736.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 736.19 USD (10)
Croissance mensuelle:
-1.89%
Algo trading:
54%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 644.79 USD
Maximal:
2 644.79 USD (25.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.07% (2 644.79 USD)
Par fonds propres:
21.95% (954.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 13
ETHUSD 10
XAGUSD 7
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -440
ETHUSD -540
XAGUSD -1.7K
XAUUSD 270
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -912K
ETHUSD -63K
XAGUSD -4.1K
XAUUSD 54K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +600.32 USD
Pire transaction: -314 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +301.21 USD
Perte consécutive maximale: -1 736.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
ForexPalm-LiveUS
0.00 × 5
AlpariUK-Market-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForexEU-ProCent
0.13 × 56
Exness-Real7
0.50 × 32
Armada-Live
3.08 × 26
Exness-Real6
4.00 × 2
Exness-Real16
4.29 × 7
Pepperstone-Edge03
5.15 × 20
JFD-Live
6.38 × 8
ICMarkets-Live01
7.67 × 672
Exness-Real2
7.98 × 49
Exness-Real
8.95 × 21
BlackBullMarkets-Live
11.52 × 77
Exness-Real4
11.72 × 436
Exness-Real29
12.00 × 2
Pepperstone-Edge05
13.17 × 23
Exness-Real5
13.68 × 44
ICMarkets-Live3
15.63 × 16
FXDD-MT4 Live Server 4
20.65 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
26.35 × 17
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Project : DESTINI.FX
-------------------------

# 100% Manual Technical Algorithm

# Trade only "D1" daily time frame. (only 15 mins a day on screen) 


# MyFXbook Reference: https://shorturl.at/GKTYZ


# 11 Pairs: 4 Metals, 4 Currencies, 1 Crypto, 1 Index, 1 Energy

# XAUUSD, XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD, AUDNZD, EURCAD, NZDCAD, GBPCHF, BTCUSD, US500, USOIL


# 6 years of backtesting data

# Average 26% ROI - (Risking 2% per trade)

Aucun avis
2025.10.02 15:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 17:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.28 02:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 14:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.13 05:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.21 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.09 21:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.92% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 00:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 16:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 11:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.27 22:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 15:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DESTINI FX
35 USD par mois
-22%
0
0
USD
14K
USD
10
54%
31
25%
95%
0.45
-76.33
USD
23%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.