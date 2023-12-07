SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CT Trader Nusantara 01
Muhammad Hanapi

CT Trader Nusantara 01

Muhammad Hanapi
0 avis
Fiabilité
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2023 228%
SalmaMarkets-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 140
Bénéfice trades:
1 619 (75.65%)
Perte trades:
521 (24.35%)
Meilleure transaction:
115.07 USD
Pire transaction:
-227.68 USD
Bénéfice brut:
14 924.34 USD (1 491 668 pips)
Perte brute:
-9 245.49 USD (922 452 pips)
Gains consécutifs maximales:
108 (708.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
841.84 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
93.36%
Charge de dépôt maximale:
37.67%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.56
Longs trades:
1 611 (75.28%)
Courts trades:
529 (24.72%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
2.65 USD
Bénéfice moyen:
9.22 USD
Perte moyenne:
-17.75 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-235.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-592.20 USD (8)
Croissance mensuelle:
3.12%
Prévision annuelle:
37.83%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 595.42 USD (16.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.63% (1 595.42 USD)
Par fonds propres:
21.05% (1 782.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2140
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 569K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +115.07 USD
Pire transaction: -228 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +708.47 USD
Perte consécutive maximale: -235.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 3 times within the range 1:200 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 3 times within the range 1:200 - 1:500
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 3 times within the range 1:200 - 1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CT Trader Nusantara 01
100 USD par mois
228%
0
0
USD
8.5K
USD
94
0%
2 140
75%
93%
1.61
2.65
USD
21%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.