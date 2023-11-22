SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SrB Trading Stocks USA
Sandro Roger Boschetti

SrB Trading Stocks USA

Sandro Roger Boschetti
0 avis
Fiabilité
103 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2023 93%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
300
Bénéfice trades:
175 (58.33%)
Perte trades:
125 (41.67%)
Meilleure transaction:
103.02 USD
Pire transaction:
-150.69 USD
Bénéfice brut:
1 463.10 USD (1 373 596 pips)
Perte brute:
-1 193.37 USD (1 018 887 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (157.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
157.05 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
87.20%
Charge de dépôt maximale:
97.90%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.91
Longs trades:
258 (86.00%)
Courts trades:
42 (14.00%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.90 USD
Bénéfice moyen:
8.36 USD
Perte moyenne:
-9.55 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-55.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-162.37 USD (2)
Croissance mensuelle:
14.69%
Prévision annuelle:
178.25%
Algo trading:
73%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.38 USD
Maximal:
297.49 USD (38.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.51% (297.49 USD)
Par fonds propres:
49.45% (279.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 37
TXN.US 27
EURUSD 22
GBPUSD 22
HKInd 17
Jp225 16
AVGO.US 15
Bra50 11
VRTX.US 10
AAPL.US 10
UNH.US 9
MSFT.US 8
V.US 7
LLY.US 6
CL.US 5
AJG.US 5
UsaRus 5
CSCO.US 4
EURJPY 4
AUDUSD 3
ODFL.US 3
CI.US 3
HWM.US 3
KR.US 3
MKTX.US 3
INTU.US 3
USDCAD 3
GOOG.US 2
DUK.US 2
AZO.US 2
PGR.US 2
LOW.US 2
CHRW.US 2
MCK.US 2
Usa500 2
BTCUSD 1
PG.US 1
CCL.US 1
CEG.US 1
EQT.US 1
CRWD.US 1
MS.US 1
EXPE.US 1
T.US 1
COST.US 1
ADI.US 1
NXPI.US 1
DHI.US 1
EBAY.US 1
HSY.US 1
FDS.US 1
AMAT.US 1
DE.US 1
UsaTec 1
UsaInd 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -32
TXN.US 54
EURUSD 15
GBPUSD -29
HKInd 9
Jp225 -47
AVGO.US -9
Bra50 53
VRTX.US 50
AAPL.US -2
UNH.US -39
MSFT.US 86
V.US 19
LLY.US 141
CL.US 13
AJG.US 12
UsaRus 9
CSCO.US -14
EURJPY 26
AUDUSD -4
ODFL.US -5
CI.US 2
HWM.US 6
KR.US 5
MKTX.US 10
INTU.US 9
USDCAD -2
GOOG.US -5
DUK.US -6
AZO.US 6
PGR.US -16
LOW.US 0
CHRW.US 2
MCK.US 6
Usa500 -9
BTCUSD 9
PG.US -4
CCL.US -8
CEG.US -8
EQT.US -8
CRWD.US -8
MS.US -16
EXPE.US -12
T.US -7
COST.US -8
ADI.US 2
NXPI.US 6
DHI.US 3
EBAY.US 22
HSY.US 4
FDS.US -21
AMAT.US 7
DE.US 0
UsaTec 9
UsaInd -4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -185
TXN.US 21K
EURUSD 1K
GBPUSD -1K
HKInd 38K
Jp225 -40K
AVGO.US -107K
Bra50 2.4K
VRTX.US 82K
AAPL.US 12K
UNH.US -43K
MSFT.US 79K
V.US 6.4K
LLY.US 318K
CL.US 1.2K
AJG.US 23K
UsaRus 1.4K
CSCO.US -1.1K
EURJPY 746
AUDUSD 2
ODFL.US -7.8K
CI.US 4.5K
HWM.US 6.5K
KR.US 2.1K
MKTX.US 11K
INTU.US 34K
USDCAD -94
GOOG.US -21K
DUK.US -6.2K
AZO.US 77K
PGR.US -26K
LOW.US 560
CHRW.US 1.4K
MCK.US 24K
Usa500 -1.7K
BTCUSD 9.8K
PG.US -5.1K
CCL.US -2.3K
CEG.US -30K
EQT.US -3.4K
CRWD.US -30K
MS.US -2.7K
EXPE.US -6.7K
T.US -789
COST.US -41K
ADI.US 3K
NXPI.US 7.3K
DHI.US 2.3K
EBAY.US 9.2K
HSY.US 4.2K
FDS.US -48K
AMAT.US 2.4K
DE.US -1.1K
UsaTec 4.5K
UsaInd -8.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +103.02 USD
Pire transaction: -151 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +157.05 USD
Perte consécutive maximale: -55.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
Darwinex-Live
0.20 × 5
AdmiralMarkets-Live
0.46 × 82
SMCapitalMarkets-Live2
0.50 × 4
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.75 × 20
TickmillUK-Live
0.80 × 5
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.02 × 179
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 8
Ava-Real 1-MT5
1.38 × 8
ActivTradesCorp-Server
1.48 × 39054
GOMarketsMU-Live
2.13 × 32
RoboForex-Pro
2.44 × 75
GBEbrokers-LIVE
2.60 × 5
Eightcap-Live
2.63 × 19
Just2Trade-MT5
2.73 × 15
FxPro-MT5
3.61 × 28
Alpari-MT5
4.28 × 184
9 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Real account used for speculative operations/investments through CFDs on shares of companies in the S&P500 index. The model used is based on statistics (quantitative trading).


Aucun avis
2025.08.05 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 17:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
Share of trading days is too low
2025.03.22 00:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.22 00:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.04 16:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.07 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.06 17:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.28 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.22 19:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.20 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.06 00:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SrB Trading Stocks USA
1000 USD par mois
93%
0
0
USD
586
USD
103
73%
300
58%
87%
1.22
0.90
USD
49%
1:200
Copier

