Signaux / MetaTrader 4 / SIGMA PAMM
Ivan Shemyakin

SIGMA PAMM

Ivan Shemyakin
0 avis
Fiabilité
163 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 387%
Just2Trade-Real3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
566
Bénéfice trades:
566 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
9.60 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
412.85 USD (36 240 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
566 (412.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
412.85 USD (566)
Ratio de Sharpe:
0.81
Activité de trading:
77.97%
Charge de dépôt maximale:
9.53%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
566 (100.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.73 USD
Bénéfice moyen:
0.73 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
2.22%
Prévision annuelle:
26.91%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
43.86% (108.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.c 566
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.c 413
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.c 36K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.60 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 566
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +412.85 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Just2Trade-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.26 04:40
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 17:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 01:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 10:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 07:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SIGMA PAMM
30 USD par mois
387%
0
0
USD
283
USD
163
100%
566
100%
78%
n/a
0.73
USD
44%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.