SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ScalpXAU
Moch Fikriansyah

ScalpXAU

Moch Fikriansyah
0 avis
106 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 -14%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
578
Bénéfice trades:
232 (40.13%)
Perte trades:
346 (59.86%)
Meilleure transaction:
210.60 USD
Pire transaction:
-150.90 USD
Bénéfice brut:
4 896.86 USD (131 689 pips)
Perte brute:
-4 957.89 USD (123 920 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (155.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
339.30 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
10.57%
Charge de dépôt maximale:
15.15%
Dernier trade:
24 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.07
Longs trades:
395 (68.34%)
Courts trades:
183 (31.66%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.11 USD
Bénéfice moyen:
21.11 USD
Perte moyenne:
-14.33 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-210.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-414.72 USD (10)
Croissance mensuelle:
-21.90%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
152.73 USD
Maximal:
887.99 USD (85.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.11% (472.12 USD)
Par fonds propres:
12.79% (199.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 339
EURUSDr 128
XAUUSDb 111
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr -176
EURUSDr 67
XAUUSDb 48
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr 1.1K
EURUSDr 2.9K
XAUUSDb 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +210.60 USD
Pire transaction: -151 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +155.34 USD
Perte consécutive maximale: -210.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 18:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 22:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 08:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 634 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 08:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 08:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 627 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 12:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.26 18:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.26 05:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 07:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 10:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 10:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 23:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 08:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.19 09:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
