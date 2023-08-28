SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DF4X_Now_with_low_risk
Methee Taengngam

DF4X_Now_with_low_risk

Methee Taengngam
0 avis
Fiabilité
109 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 4 919%
FusionMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 693
Bénéfice trades:
5 851 (67.30%)
Perte trades:
2 842 (32.69%)
Meilleure transaction:
60.93 USD
Pire transaction:
-63.94 USD
Bénéfice brut:
19 967.64 USD (1 618 551 pips)
Perte brute:
-12 001.03 USD (889 452 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (279.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
476.31 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
92.20%
Charge de dépôt maximale:
236.92%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
90
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
15.57
Longs trades:
2 989 (34.38%)
Courts trades:
5 704 (65.62%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
0.92 USD
Bénéfice moyen:
3.41 USD
Perte moyenne:
-4.22 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-268.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-378.35 USD (20)
Croissance mensuelle:
11.34%
Prévision annuelle:
137.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.19 USD
Maximal:
511.57 USD (9.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.07% (466.68 USD)
Par fonds propres:
93.97% (1 468.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 1417
NZDCAD 1045
GBPUSD 920
EURUSD 712
AUDUSD 698
AUDNZD 572
NZDJPY 526
EURCAD 459
NZDUSD 417
GBPAUD 380
USDJPY 371
CHFJPY 329
XAUUSD 321
EURGBP 253
GBPCAD 209
CADJPY 63
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 447
NZDCAD 661
GBPUSD 966
EURUSD 1.1K
AUDUSD 817
AUDNZD 408
NZDJPY 146
EURCAD 363
NZDUSD 305
GBPAUD 290
USDJPY 381
CHFJPY 348
XAUUSD 1.1K
EURGBP 377
GBPCAD 191
CADJPY 57
GBPJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 74K
NZDCAD 71K
GBPUSD 68K
EURUSD 53K
AUDUSD 56K
AUDNZD 44K
NZDJPY 57K
EURCAD 66K
NZDUSD 23K
GBPAUD 37K
USDJPY 37K
CHFJPY 56K
XAUUSD 38K
EURGBP 25K
GBPCAD 27K
CADJPY 8.6K
GBPJPY 99
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.93 USD
Pire transaction: -64 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +279.94 USD
Perte consécutive maximale: -268.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
AlgoGlobal-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.33 × 96
AltairInc-Live
0.50 × 8
FusionMarkets-Live
0.59 × 408
ICMarketsSC-Live15
0.71 × 135
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
FusionMarkets-Live 2
1.58 × 26
PurpleTradingSC-02Demo
1.58 × 12
FPMarkets-Live2
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live10
2.17 × 6
SwitchMarkets-Real
2.25 × 4
Valutrades-Real-HK
2.27 × 79
TMGM.TradeMax-Demo
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.63 × 32
ForexChief-DirectFX
3.00 × 7
BroctagonPrimeMarkets-Live
3.23 × 26
Exness-Real
3.97 × 37
ICMarketsSC-Live09
4.33 × 9
ICMarketsSC-Live04
5.27 × 344
Tradeview-Live
5.32 × 28
FXPIG-LIVE
5.45 × 44
Coinexx-Demo
6.75 × 8
FBS-Real-4
7.29 × 21
13 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.11 06:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 21:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 11:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 18:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire