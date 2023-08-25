SignauxSections
Ly Duc Duy

Trend King

Ly Duc Duy
0 avis
Fiabilité
109 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 36%
QuantixFS-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 604
Bénéfice trades:
2 917 (80.93%)
Perte trades:
687 (19.06%)
Meilleure transaction:
1 133.09 USD
Pire transaction:
-362.79 USD
Bénéfice brut:
14 904.55 USD (474 521 pips)
Perte brute:
-12 758.47 USD (496 986 pips)
Gains consécutifs maximales:
78 (59.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 363.01 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
93.11%
Charge de dépôt maximale:
69.14%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.97
Longs trades:
1 454 (40.34%)
Courts trades:
2 150 (59.66%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.60 USD
Bénéfice moyen:
5.11 USD
Perte moyenne:
-18.57 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-1 402.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 402.25 USD (25)
Croissance mensuelle:
1.50%
Prévision annuelle:
18.22%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 179.59 USD
Maximal:
2 203.53 USD (31.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.37% (2 203.53 USD)
Par fonds propres:
53.58% (2 995.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 2603
EURUSD 406
AUDUSD 336
EURJPY 259
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.2K
EURUSD 828
AUDUSD 803
EURJPY -722
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -2K
EURUSD -4.8K
AUDUSD 22K
EURJPY -38K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 133.09 USD
Pire transaction: -363 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +59.65 USD
Perte consécutive maximale: -1 402.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "QuantixFS-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
FXSway-Live
4.68 × 41
AdmiralMarkets-Live2
4.84 × 74
Axi-US07-Live
7.34 × 470
GemTrade-Live2
8.08 × 204
OneFinancialMarkets-US11-Live
10.48 × 685
Aucun avis
2024.11.24 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 458 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.22 10:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 07:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 07:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.89% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.25 05:21
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 05:21
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.25 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.24 16:51
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.18% of days out of 335 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.24 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.20 13:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.16 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.16 05:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.12 20:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.11 15:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.11.22 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2023.11.14 18:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2023.11.03 14:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.08.31 17:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.08.29 10:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.08.29 08:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.