Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "QuantixFS-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralMarkets-Live 3.00 × 1 FXSway-Live 4.68 × 41 AdmiralMarkets-Live2 4.84 × 74 Axi-US07-Live 7.34 × 470 GemTrade-Live2 8.08 × 204 OneFinancialMarkets-US11-Live 10.48 × 685