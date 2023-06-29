- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|3783
|GBPUSD+
|1074
|USDCAD+
|683
|GBPCAD+
|137
|EURJPY+
|127
|NAS100.r
|119
|USDJPY+
|117
|EURGBP+
|108
|AUDCAD+
|81
|AUDNZD+
|80
|NZDCAD+
|74
|CADCHF+
|58
|GBPJPY+
|52
|EURCHF+
|52
|EURAUD+
|47
|AUDJPY+
|45
|XAUUSD+
|38
|GER40.r
|38
|GBPAUD+
|37
|USDCHF+
|34
|NZDUSD+
|33
|EURNZD+
|29
|AUDCHF+
|26
|EURCAD+
|24
|AUDUSD+
|20
|CHFJPY+
|20
|GBPCHF+
|17
|DJ30.r
|8
|NZDSGD+
|6
|NZDJPY+
|3
|CADJPY+
|2
|XAGUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD+
|2.2K
|GBPUSD+
|718
|USDCAD+
|549
|GBPCAD+
|127
|EURJPY+
|57
|NAS100.r
|100
|USDJPY+
|124
|EURGBP+
|36
|AUDCAD+
|101
|AUDNZD+
|48
|NZDCAD+
|237
|CADCHF+
|-76
|GBPJPY+
|41
|EURCHF+
|38
|EURAUD+
|17
|AUDJPY+
|5
|XAUUSD+
|-2
|GER40.r
|4
|GBPAUD+
|9
|USDCHF+
|19
|NZDUSD+
|8
|EURNZD+
|16
|AUDCHF+
|-140
|EURCAD+
|-28
|AUDUSD+
|2
|CHFJPY+
|-5
|GBPCHF+
|9
|DJ30.r
|2
|NZDSGD+
|-41
|NZDJPY+
|1
|CADJPY+
|1
|XAGUSD
|200
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD+
|49K
|GBPUSD+
|19K
|USDCAD+
|13K
|GBPCAD+
|4.8K
|EURJPY+
|6.1K
|NAS100.r
|46K
|USDJPY+
|9.5K
|EURGBP+
|678
|AUDCAD+
|1.8K
|AUDNZD+
|5.2K
|NZDCAD+
|11K
|CADCHF+
|-3.8K
|GBPJPY+
|5.4K
|EURCHF+
|1.1K
|EURAUD+
|1.5K
|AUDJPY+
|132
|XAUUSD+
|-1.4K
|GER40.r
|4.7K
|GBPAUD+
|-130
|USDCHF+
|-1.1K
|NZDUSD+
|-552
|EURNZD+
|726
|AUDCHF+
|-1.3K
|EURCAD+
|1.3K
|AUDUSD+
|-333
|CHFJPY+
|-464
|GBPCHF+
|88
|DJ30.r
|2.4K
|NZDSGD+
|-638
|NZDJPY+
|110
|CADJPY+
|105
|XAGUSD
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
This account is composed of several automated strategies.
They are all calibrated to generate consistent long-term returns.
The goal for this account is 30-40% annual gain.
We don't gamble or chase unrealistic big profits on a short-term life expectancy account.
With this account, you do not need to withdraw regularly to protect your investment. We run a robust strategy with proper money management for long-term investors.
The setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.
You are welcome to get in touch if you’d like to join the ride!
USD
USD
USD