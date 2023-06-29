SignauxSections
Oeyvind Borgsoe

Balanced Blend 3

Oeyvind Borgsoe
0 avis
Fiabilité
134 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2023 101%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 974
Bénéfice trades:
5 523 (79.19%)
Perte trades:
1 451 (20.81%)
Meilleure transaction:
326.91 USD
Pire transaction:
-212.18 USD
Bénéfice brut:
11 563.54 USD (433 293 pips)
Perte brute:
-7 198.45 USD (258 973 pips)
Gains consécutifs maximales:
62 (37.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
568.71 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
50.42%
Charge de dépôt maximale:
10.51%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
80
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
7.71
Longs trades:
4 051 (58.09%)
Courts trades:
2 923 (41.91%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
0.63 USD
Bénéfice moyen:
2.09 USD
Perte moyenne:
-4.96 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-190.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-566.50 USD (4)
Croissance mensuelle:
3.50%
Prévision annuelle:
42.43%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.45 USD
Maximal:
566.50 USD (9.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.17% (566.50 USD)
Par fonds propres:
38.08% (2 985.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 3783
GBPUSD+ 1074
USDCAD+ 683
GBPCAD+ 137
EURJPY+ 127
NAS100.r 119
USDJPY+ 117
EURGBP+ 108
AUDCAD+ 81
AUDNZD+ 80
NZDCAD+ 74
CADCHF+ 58
GBPJPY+ 52
EURCHF+ 52
EURAUD+ 47
AUDJPY+ 45
XAUUSD+ 38
GER40.r 38
GBPAUD+ 37
USDCHF+ 34
NZDUSD+ 33
EURNZD+ 29
AUDCHF+ 26
EURCAD+ 24
AUDUSD+ 20
CHFJPY+ 20
GBPCHF+ 17
DJ30.r 8
NZDSGD+ 6
NZDJPY+ 3
CADJPY+ 2
XAGUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 2.2K
GBPUSD+ 718
USDCAD+ 549
GBPCAD+ 127
EURJPY+ 57
NAS100.r 100
USDJPY+ 124
EURGBP+ 36
AUDCAD+ 101
AUDNZD+ 48
NZDCAD+ 237
CADCHF+ -76
GBPJPY+ 41
EURCHF+ 38
EURAUD+ 17
AUDJPY+ 5
XAUUSD+ -2
GER40.r 4
GBPAUD+ 9
USDCHF+ 19
NZDUSD+ 8
EURNZD+ 16
AUDCHF+ -140
EURCAD+ -28
AUDUSD+ 2
CHFJPY+ -5
GBPCHF+ 9
DJ30.r 2
NZDSGD+ -41
NZDJPY+ 1
CADJPY+ 1
XAGUSD 200
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 49K
GBPUSD+ 19K
USDCAD+ 13K
GBPCAD+ 4.8K
EURJPY+ 6.1K
NAS100.r 46K
USDJPY+ 9.5K
EURGBP+ 678
AUDCAD+ 1.8K
AUDNZD+ 5.2K
NZDCAD+ 11K
CADCHF+ -3.8K
GBPJPY+ 5.4K
EURCHF+ 1.1K
EURAUD+ 1.5K
AUDJPY+ 132
XAUUSD+ -1.4K
GER40.r 4.7K
GBPAUD+ -130
USDCHF+ -1.1K
NZDUSD+ -552
EURNZD+ 726
AUDCHF+ -1.3K
EURCAD+ 1.3K
AUDUSD+ -333
CHFJPY+ -464
GBPCHF+ 88
DJ30.r 2.4K
NZDSGD+ -638
NZDJPY+ 110
CADJPY+ 105
XAGUSD 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +326.91 USD
Pire transaction: -212 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +37.48 USD
Perte consécutive maximale: -190.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This account is composed of several automated strategies.
They are all calibrated to generate consistent long-term returns.
The goal for this account is 30-40% annual gain.

We don't gamble or chase unrealistic big profits on a short-term life expectancy account.
With this account, you do not need to withdraw regularly to protect your investment. We run a robust strategy with proper money management for long-term investors.
The setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.


You are welcome to get in touch if you’d like to join the ride!
  




Aucun avis
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.09 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.29 02:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.19 17:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.11 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.13 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.13 10:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.07 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.29 14:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.17 22:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.10 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.02 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.28 04:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 15:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.31 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.29 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
