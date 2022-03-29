Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live31 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 2 TickmillEU-Live 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 3 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 2 RoboForex-ECN-2 0.00 × 2 Pepperstone-Edge08 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 OctaFX-Real10 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 5 Exness-Real16 0.00 × 1 VantageInternational-Live 12 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 4 KohleCapitalMarkets-Live 0.00 × 4 EightcapLtd-Real2 0.00 × 29 OctaFX-Real8 0.00 × 3 VantageInternational-Live 10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.10 × 10 ICMarketsSC-Live25 0.11 × 9 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live33 0.13 × 8 Pepperstone-Demo02 0.17 × 6 ICMarketsSC-Live24 0.17 × 6 FusionMarkets-Demo 0.36 × 406 ThreeTrader-Live 0.37 × 38 26 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou