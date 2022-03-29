SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AUTOTRADE BORNEO GRUP
Robhi Saputra

AUTOTRADE BORNEO GRUP

Robhi Saputra
0 avis
Fiabilité
182 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 269%
OctaFX-Real10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
949
Bénéfice trades:
810 (85.35%)
Perte trades:
139 (14.65%)
Meilleure transaction:
111.06 USD
Pire transaction:
-66.62 USD
Bénéfice brut:
2 663.28 USD (124 838 pips)
Perte brute:
-1 317.87 USD (95 227 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (41.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
139.44 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
51.20%
Charge de dépôt maximale:
7.97%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
12.66
Longs trades:
466 (49.10%)
Courts trades:
483 (50.90%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
1.42 USD
Bénéfice moyen:
3.29 USD
Perte moyenne:
-9.48 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-106.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-106.31 USD (4)
Croissance mensuelle:
2.10%
Prévision annuelle:
26.88%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
106.31 USD (8.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.07% (67.47 USD)
Par fonds propres:
43.18% (300.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 907
AUDUSD 42
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.3K
AUDUSD 65
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 30K
AUDUSD -480
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +111.06 USD
Pire transaction: -67 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +41.78 USD
Perte consécutive maximale: -106.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
Exness-Real16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 4
EightcapLtd-Real2
0.00 × 29
OctaFX-Real8
0.00 × 3
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.13 × 8
Pepperstone-Demo02
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.17 × 6
FusionMarkets-Demo
0.36 × 406
ThreeTrader-Live
0.37 × 38
26 plus...
🔥Cashback $9/lot include Free Expert Advisor (Robot Trading) + Signal Trading + Indicators 🔥

Joint IB 9518752:

Joint IB 9518752:

Admin:
👨‍🦰 @robhisaputra
🧔 @BorneoGrupAdmin


Aucun avis
2025.09.26 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 07:08
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.01 17:13
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.18 10:05
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.06 12:34
No swaps are charged
2025.01.06 12:34
No swaps are charged
2024.12.26 07:33
No swaps are charged on the signal account
2024.11.28 14:53
No swaps are charged
2024.11.28 14:53
No swaps are charged
2024.11.20 13:34
No swaps are charged on the signal account
2024.11.11 16:00
No swaps are charged
2024.11.11 16:00
No swaps are charged
