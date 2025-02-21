Devises / TPIC
TPIC: TPI Composites Inc
0.13 USD 0.11 (45.83%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TPIC a changé de -45.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.11 et à un maximum de 0.15.
Suivez la dynamique TPI Composites Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
TPIC Nouvelles
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
- US Stocks Mixed; Riskified Shares Dip After Q2 Results - Magnitude International (NASDAQ:MAGH), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- TPI Composites files for Chapter 11 bankruptcy, plans delisting from Nasdaq
- TPI Composites earnings missed by $0.94, revenue fell short of estimates
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.10%
- TPI Composites stock plunges after filing for Chapter 11 bankruptcy
- TPI Composites (TPIC) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- TPI Composites files for Chapter 11 bankruptcy, secures $82.5 million DIP
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- LegalZoom (LZ) Q2 Earnings Meet Estimates
- TPI Composites price target raised to $0.70 from $0.50 at Jefferies
- TPI Composites stock rating downgraded to Hold by TD Cowen on debt concerns
- TPI Composites to Sponsor World KidWind Challenge Wind Tunnel at ACP CLEANPOWER 2025
- First Solar Soars On Tax Credit Compromise
- This PepsiCo Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - PACCAR (NASDAQ:PCAR), Incyte (NASDAQ:INCY)
- TPI Composites, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TPIC)
- TPI Composites, Inc. (TPIC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
0.11 0.15
Range Annuel
0.11 5.15
- Clôture Précédente
- 0.24
- Ouverture
- 0.12
- Bid
- 0.13
- Ask
- 0.43
- Plus Bas
- 0.11
- Plus Haut
- 0.15
- Volume
- 18.327 K
- Changement quotidien
- -45.83%
- Changement Mensuel
- -83.54%
- Changement à 6 Mois
- -88.60%
- Changement Annuel
- -96.98%
20 septembre, samedi