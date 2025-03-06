Devises / SRDX
SRDX: Surmodics Inc
32.37 USD 0.15 (0.47%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SRDX a changé de 0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.24 et à un maximum de 32.99.
Suivez la dynamique Surmodics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SRDX Nouvelles
- SRDX Stock Up Following Q3 Earnings Beat, Gross Margin Contracts
- SurModics (SRDX) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- SurModics earnings beat by $0.25, revenue topped estimates
- SurModics (SRDX) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Surmodics (SRDX) Q3 EPS Turns Positive
- ICU Medical (ICUI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Evolus, Inc. (EOLS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Surmodics reports June cyber incident, restores critical IT systems
- Deal Dispatch: US M&A Is Quiet But Abroad? Volume Is High - Brookfield Infrastructure (NYSE:BIP), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Why Surmodics Stock Is Falling On Friday - Surmodics (NASDAQ:SRDX)
- US FTC sues to block private equity buy of medical company
Range quotidien
32.24 32.99
Range Annuel
26.00 40.39
- Clôture Précédente
- 32.22
- Ouverture
- 32.45
- Bid
- 32.37
- Ask
- 32.67
- Plus Bas
- 32.24
- Plus Haut
- 32.99
- Volume
- 576
- Changement quotidien
- 0.47%
- Changement Mensuel
- -4.23%
- Changement à 6 Mois
- 7.33%
- Changement Annuel
- -16.27%
20 septembre, samedi