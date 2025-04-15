Devises / QD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
QD: Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl
3.88 USD 0.04 (1.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QD a changé de -1.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.86 et à un maximum de 3.99.
Suivez la dynamique Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QD Nouvelles
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Qudian revenue plunges 93.5% in Q2 as company exits delivery business
- SAIC, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Qudian Inc. reports Q1 2025 financial results
- Qudian Inc. Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Qudian: Balance Sheet Strength Gives The Income Statement Time To Improve (NYSE:QD)
Range quotidien
3.86 3.99
Range Annuel
2.02 5.08
- Clôture Précédente
- 3.92
- Ouverture
- 3.93
- Bid
- 3.88
- Ask
- 4.18
- Plus Bas
- 3.86
- Plus Haut
- 3.99
- Volume
- 472
- Changement quotidien
- -1.02%
- Changement Mensuel
- -14.16%
- Changement à 6 Mois
- 42.65%
- Changement Annuel
- 82.16%
20 septembre, samedi