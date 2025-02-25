Devises / ONVO
ONVO: Organovo Holdings Inc
2.04 USD 0.03 (1.49%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ONVO a changé de 1.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.94 et à un maximum de 2.16.
Suivez la dynamique Organovo Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
ONVO Nouvelles
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- Nasdaq Gains Over 1%; Williams-Sonoma Shares Plunge After Q4 Results - Aterian (NASDAQ:ATER), FST (NASDAQ:KBSX)
- M&A News: Eli Lilly (LLY) Expands IBD Pipeline with Organovo’s FXR Program - TipRanks.com
- Dow Surges 200 Points; Keurig Dr Pepper Posts Upbeat Earnings - AdaptHealth (NASDAQ:AHCO), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Eli Lilly Stock Popped Today
- Why Organovo (ONVO) Stock Is Skyrocketing - Organovo Holdings (NASDAQ:ONVO)
Range quotidien
1.94 2.16
Range Annuel
0.25 4.15
- Clôture Précédente
- 2.01
- Ouverture
- 2.16
- Bid
- 2.04
- Ask
- 2.34
- Plus Bas
- 1.94
- Plus Haut
- 2.16
- Volume
- 286
- Changement quotidien
- 1.49%
- Changement Mensuel
- -8.93%
- Changement à 6 Mois
- 353.33%
- Changement Annuel
- 108.16%
20 septembre, samedi