OCTO: Eightco Holdings Inc

24.11 USD 16.06 (39.98%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OCTO a changé de -39.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.96 et à un maximum de 38.94.

Suivez la dynamique Eightco Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
23.96 38.94
Range Annuel
0.98 83.12
Clôture Précédente
40.17
Ouverture
37.71
Bid
24.11
Ask
24.41
Plus Bas
23.96
Plus Haut
38.94
Volume
10.683 K
Changement quotidien
-39.98%
Changement Mensuel
1529.05%
Changement à 6 Mois
2111.93%
Changement Annuel
913.03%
