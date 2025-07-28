Devises / OCTO
OCTO: Eightco Holdings Inc
24.11 USD 16.06 (39.98%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OCTO a changé de -39.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.96 et à un maximum de 38.94.
Suivez la dynamique Eightco Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
23.96 38.94
Range Annuel
0.98 83.12
- Clôture Précédente
- 40.17
- Ouverture
- 37.71
- Bid
- 24.11
- Ask
- 24.41
- Plus Bas
- 23.96
- Plus Haut
- 38.94
- Volume
- 10.683 K
- Changement quotidien
- -39.98%
- Changement Mensuel
- 1529.05%
- Changement à 6 Mois
- 2111.93%
- Changement Annuel
- 913.03%
20 septembre, samedi