Devises / JAMF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
JAMF: Jamf Holding Corp
11.11 USD 0.45 (3.89%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de JAMF a changé de -3.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.08 et à un maximum de 11.69.
Suivez la dynamique Jamf Holding Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JAMF Nouvelles
- Jamf annonce une augmentation de 50% des enregistrements de transactions par les partenaires
- Jamf reports 50% increase in partner-driven deal registrations
- JMP réitère sa note "Surperformance du marché" pour l’action Jamf Holding
- Jamf Holding stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Jamf explore une vente avec Citigroup alors que Vista Equity envisage de sortir
- Jamf explores sale with Citigroup as Vista Equity eyes exit - Reuters
- Exclusive-Vista-backed device management software firm Jamf explores a sale, sources say
- Jamf Holding Corp. (JAMF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Citizens JMP lowers Jamf stock price target to $18 on mixed Q2 results
- Jamf Q2 2025 slides: 15% revenue growth driven by security segment expansion
- Jamf earnings beat, revenue topped estimates
- Jamf Holding (JAMF) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Jamf (JAMF) Q2 Revenue Jumps 15%
- Jamf Holding (JAMF) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bitfarms Ltd. (BITF) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Should You Add DAVE Stock to Your Portfolio Pre-Q2 Earnings?
- Jamf Holding (JAMF) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Why Jamf Holding (JAMF) Could Beat Earnings Estimates Again
- Analysts See Massive Upside in These 3 Russell 2000 Stocks - TipRanks.com
- Needham lowers Jamf stock price target to $20 on strategic shift
- ADTRAN Holdings (ADTN) Moves 9.2% Higher: Will This Strength Last?
- Jamf announces workforce reduction as part of strategic growth plan
- Jamf Holding Stock: Cheaply Valued Amid Tempered Growth Expectations (NASDAQ:JAMF)
- Jamf at Bank of America Global Technology Conference: Strategic Growth Insights
Range quotidien
11.08 11.69
Range Annuel
7.35 18.00
- Clôture Précédente
- 11.56
- Ouverture
- 11.60
- Bid
- 11.11
- Ask
- 11.41
- Plus Bas
- 11.08
- Plus Haut
- 11.69
- Volume
- 5.510 K
- Changement quotidien
- -3.89%
- Changement Mensuel
- 22.36%
- Changement à 6 Mois
- -8.48%
- Changement Annuel
- -35.82%
20 septembre, samedi