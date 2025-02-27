Devises / ITOS
ITOS: iTeos Therapeutics Inc
10.15 USD 0.02 (0.20%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ITOS a changé de 0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.14 et à un maximum de 10.17.
Suivez la dynamique iTeos Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ITOS Nouvelles
- iTeos Therapeutics stock price target lowered to $10 at Leerink Partners
- iTeos Therapeutics validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 70% return
- iTeos Therapeutics CEO Michel Detheux sells $1.59m in stock
- iteos therapeutics announces board resignation
- Wedbush cuts iTeos stock rating, raises PT to $12 from $10
- iTeos Therapeutics stock surges on wind-down news
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- iTeos Therapeutics to wind down operations, explore asset sales
- Piper Sandler cuts iTeos stock price target to $12 from $16
- This Wayfair Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Lavoro (NASDAQ:LVRO), ITeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS)
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- iTeos Stock Soars Despite Trial Setback On Liquidation Buzz And Solid Cash Pile - ITeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS)
- iTeos stock rises despite clinical trial setback
- iTeos Therapeutics: Decimated By Collateral Events, Good Chances Of Success
Range quotidien
10.14 10.17
Range Annuel
4.80 17.63
- Clôture Précédente
- 10.13
- Ouverture
- 10.14
- Bid
- 10.15
- Ask
- 10.45
- Plus Bas
- 10.14
- Plus Haut
- 10.17
- Volume
- 6.357 K
- Changement quotidien
- 0.20%
- Changement Mensuel
- 0.20%
- Changement à 6 Mois
- 38.47%
- Changement Annuel
- -39.37%
20 septembre, samedi