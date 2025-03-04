Devises / HSII
HSII: Heidrick & Struggles International Inc
49.83 USD 1.46 (2.85%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HSII a changé de -2.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.53 et à un maximum de 51.41.
Suivez la dynamique Heidrick & Struggles International Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
HSII Nouvelles
Range quotidien
49.53 51.41
Range Annuel
36.49 52.17
- Clôture Précédente
- 51.29
- Ouverture
- 51.10
- Bid
- 49.83
- Ask
- 50.13
- Plus Bas
- 49.53
- Plus Haut
- 51.41
- Volume
- 654
- Changement quotidien
- -2.85%
- Changement Mensuel
- -0.88%
- Changement à 6 Mois
- 16.81%
- Changement Annuel
- 29.23%
20 septembre, samedi