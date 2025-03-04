CotationsSections
Devises / HSII
Retour à Actions

HSII: Heidrick & Struggles International Inc

49.83 USD 1.46 (2.85%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HSII a changé de -2.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.53 et à un maximum de 51.41.

Suivez la dynamique Heidrick & Struggles International Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HSII Nouvelles

Range quotidien
49.53 51.41
Range Annuel
36.49 52.17
Clôture Précédente
51.29
Ouverture
51.10
Bid
49.83
Ask
50.13
Plus Bas
49.53
Plus Haut
51.41
Volume
654
Changement quotidien
-2.85%
Changement Mensuel
-0.88%
Changement à 6 Mois
16.81%
Changement Annuel
29.23%
20 septembre, samedi