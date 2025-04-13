Devises / HONE
HONE: HarborOne Bancorp Inc
13.41 USD 0.14 (1.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HONE a changé de -1.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.30 et à un maximum de 13.59.
Suivez la dynamique HarborOne Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
HONE Nouvelles
- Eastern Bankshares: Growing Through Acquisitions, Attractive Value (NASDAQ:EBC)
- HarborOne Bancorp Posts Q2 Profit Gain
- HarborOne Bancorp (HONE) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- HarborOne Bancorp (HONE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HarborOne Banc earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- HarborOne Bancorp declares quarterly dividend of $0.09 per share
- Eastern Bankshares And HarborOne Bancorp: Too Much Uncertainty For Me (NASDAQ:EBC)
- VeriSign Posts Better-Than-Expected Results, Joins Charter Communications, Sensient Technologies, Comfort Systems And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Eastern to acquire HarborOne in $490 million deal in latest U.S. regional bank consolidation
- Bank Buzz: Insider Buying & Share Repurchase Support Buy For NB Bancorp (NASDAQ:NBBK)
Range quotidien
13.30 13.59
Range Annuel
8.89 13.73
- Clôture Précédente
- 13.55
- Ouverture
- 13.55
- Bid
- 13.41
- Ask
- 13.71
- Plus Bas
- 13.30
- Plus Haut
- 13.59
- Volume
- 994
- Changement quotidien
- -1.03%
- Changement Mensuel
- 5.59%
- Changement à 6 Mois
- 29.82%
- Changement Annuel
- 4.60%
20 septembre, samedi