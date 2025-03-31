Devises / HMST
HMST: HomeStreet Inc
13.87 USD 0.25 (1.84%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HMST a changé de 1.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.41 et à un maximum de 13.94.
Suivez la dynamique HomeStreet Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
HMST Nouvelles
- Mechanics Bank and HomeStreet receive all regulatory approvals for merger
- HomeStreet Q2 2025 presentation shows continued losses as merger timeline advances
- HomeStreet earnings missed by $0.20, revenue topped estimates
- HomeStreet (HMST) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- HomeStreet (HMST) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- HomeStreet Posts Q2 Loss as Revenue Up
- Berkshire Hills Bancorp (BHLB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HomeStreet Q1 2025 slides: Net loss narrows as merger with Mechanics Bank announced
- HomeStreet Q1 2025 slides: Improved margins amid merger with Mechanics Bank
- homestreet inc. shareholders approve board nominees and executive pay
- HomeStreet (HMST): Loan Portfolio Repositioning For Profitability, Sustainability, Upside
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- HomeStreet Tries Again: Merger With Mechanics Bank May Be The Turning Point (NASDAQ:HMST)
- Seattle lender HomeStreet valued at $300 million in second buyout attempt since 2024
Range quotidien
13.41 13.94
Range Annuel
8.43 16.09
- Clôture Précédente
- 13.62
- Ouverture
- 13.53
- Bid
- 13.87
- Ask
- 14.17
- Plus Bas
- 13.41
- Plus Haut
- 13.94
- Volume
- 465
- Changement quotidien
- 1.84%
- Changement Mensuel
- 6.77%
- Changement à 6 Mois
- 38.01%
- Changement Annuel
- -13.31%
20 septembre, samedi