Devises / GNTY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GNTY: Guaranty Bancshares Inc
49.65 USD 2.69 (5.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GNTY a changé de -5.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.40 et à un maximum de 51.32.
Suivez la dynamique Guaranty Bancshares Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNTY Nouvelles
- Guaranty Bancshares declares $2.30 special dividend ahead of merger
- Guaranty Bancshares Inc. (GNTY) Could Be a Great Choice
- Glacier Bancorp publie des informations complémentaires sur la fusion suite aux demandes des actionnaires
- Glacier Bancorp issues supplemental merger disclosures after shareholder demands
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Why Guaranty Bancshares Inc. (GNTY) is a Great Dividend Stock Right Now
- Glacier Bancorp Is A 'Wait And See' Opportunity (NYSE:GBCI)
- Guaranty Bancshares Inc. (GNTY) Could Be a Great Choice
- Guaranty Bancshares earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Huntington to Strengthen Texas Presence With Veritex Buyout
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Keefe, Bruyette & Woods raises Glacier Bancorp price target on GNTY deal
- DA Davidson reiterates buy rating on Glacier Bancorp stock
- Glacier Bancorp stock rises on acquisition of Guaranty Bancshares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Guaranty Bancshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend
- Guaranty Bank & Trust Celebrates Buffy Dyess on Receiving the Prestigious 2025 Bank Compliance Leader Award
- Guaranty Bancshares: I’m Holding For Now, Not Chasing The Rally (NYSE:GNTY)
- Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- 21 Upcoming Dividend Increases To Finish Q1
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
Range quotidien
49.40 51.32
Range Annuel
32.04 52.34
- Clôture Précédente
- 52.34
- Ouverture
- 50.74
- Bid
- 49.65
- Ask
- 49.95
- Plus Bas
- 49.40
- Plus Haut
- 51.32
- Volume
- 187
- Changement quotidien
- -5.14%
- Changement Mensuel
- 2.67%
- Changement à 6 Mois
- 25.92%
- Changement Annuel
- 45.22%
20 septembre, samedi