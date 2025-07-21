Devises / GMS
GMS: GMS Inc
109.97 USD 0.01 (0.01%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GMS a changé de 0.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 109.97 et à un maximum de 109.99.
Suivez la dynamique GMS Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
109.97 109.99
Range Annuel
65.77 110.28
- Clôture Précédente
- 109.96
- Ouverture
- 109.97
- Bid
- 109.97
- Ask
- 110.27
- Plus Bas
- 109.97
- Plus Haut
- 109.99
- Volume
- 443
- Changement quotidien
- 0.01%
- Changement Mensuel
- 0.01%
- Changement à 6 Mois
- 50.54%
- Changement Annuel
- 22.61%
20 septembre, samedi