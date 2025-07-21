CotationsSections
GMS: GMS Inc

109.97 USD 0.01 (0.01%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GMS a changé de 0.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 109.97 et à un maximum de 109.99.

Suivez la dynamique GMS Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
109.97 109.99
Range Annuel
65.77 110.28
Clôture Précédente
109.96
Ouverture
109.97
Bid
109.97
Ask
110.27
Plus Bas
109.97
Plus Haut
109.99
Volume
443
Changement quotidien
0.01%
Changement Mensuel
0.01%
Changement à 6 Mois
50.54%
Changement Annuel
22.61%
