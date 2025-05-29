Devises / FPAY
FPAY: FlexShopper Inc
0.75 USD 0.01 (1.32%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FPAY a changé de -1.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.70 et à un maximum de 0.77.
Suivez la dynamique FlexShopper Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FPAY Nouvelles
- FlexShopper extends forbearance period on credit agreement to September 3
- FlexShopper amends credit agreement to allow interim financing for working capital
- FlexShopper terminates CEO and CFO, appoints chief restructuring officer
- FlexShopper board member Denis Echtchenko resigns, Steven Varner appointed
- FlexShopper appoints John Davis as president in addition to chief operating officer role
- FlexShopper gets Nasdaq extension to file delayed financial reports
- FlexShopper partners with ICON Vehicle Dynamics
Range quotidien
0.70 0.77
Range Annuel
0.45 2.38
- Clôture Précédente
- 0.76
- Ouverture
- 0.77
- Bid
- 0.75
- Ask
- 1.05
- Plus Bas
- 0.70
- Plus Haut
- 0.77
- Volume
- 138
- Changement quotidien
- -1.32%
- Changement Mensuel
- 7.14%
- Changement à 6 Mois
- -42.31%
- Changement Annuel
- -33.04%
20 septembre, samedi