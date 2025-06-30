CotationsSections
Devises / FLGC
FLGC: Flora Growth Corp

27.20 USD 1.43 (5.55%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FLGC a changé de 5.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.03 et à un maximum de 27.95.

Suivez la dynamique Flora Growth Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
25.03 27.95
Range Annuel
0.42 32.65
Clôture Précédente
25.77
Ouverture
27.19
Bid
27.20
Ask
27.50
Plus Bas
25.03
Plus Haut
27.95
Volume
89
Changement quotidien
5.55%
Changement Mensuel
27.82%
Changement à 6 Mois
4359.02%
Changement Annuel
1579.01%
