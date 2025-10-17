- Aperçu
FDHT: Fidelity Digital Health ETF
Le taux de change de FDHT a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.48 et à un maximum de 21.76.
Suivez la dynamique Fidelity Digital Health ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FDHT aujourd'hui ?
L'action Fidelity Digital Health ETF est cotée à 21.48 aujourd'hui. Elle se négocie dans 21.48 - 21.76, a clôturé hier à 21.47 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de FDHT présente ces mises à jour.
L'action Fidelity Digital Health ETF verse-t-elle des dividendes ?
Fidelity Digital Health ETF est actuellement valorisé à 21.48. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.10% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FDHT.
Comment acheter des actions FDHT ?
Vous pouvez acheter des actions Fidelity Digital Health ETF au cours actuel de 21.48. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.48 ou de 21.78, le 5 et le -0.83% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FDHT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FDHT ?
Investir dans Fidelity Digital Health ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.84 - 22.17 et le prix actuel 21.48. Beaucoup comparent -0.79% et 9.37% avant de passer des ordres à 21.48 ou 21.78. Consultez le graphique du cours de FDHT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Fidelity Digital Health ETF ?
Le cours le plus élevé de Fidelity Digital Health ETF l'année dernière était 22.17. Au cours de 16.84 - 22.17, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fidelity Digital Health ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Fidelity Digital Health ETF ?
Le cours le plus bas de Fidelity Digital Health ETF (FDHT) sur l'année a été 16.84. Sa comparaison avec 21.48 et 16.84 - 22.17 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FDHT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FDHT a-t-elle été divisée ?
Fidelity Digital Health ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.47 et 8.10% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.47
- Ouverture
- 21.66
- Bid
- 21.48
- Ask
- 21.78
- Plus Bas
- 21.48
- Plus Haut
- 21.76
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- -0.79%
- Changement à 6 Mois
- 9.37%
- Changement Annuel
- 8.10%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.307 M
- Act
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.312 M
- Act
-
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -8.5%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- -0.1%
- Prev
- 0.1%
- Act
-
- Fcst
- 1.2%
- Prev
- 0.9%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 418
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 547
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- $108.6 B
- Prev
- $49.2 B