CotationsSections
Devises / EVAV
Retour à Actions

EVAV: Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou

32.64 USD 0.62 (1.94%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EVAV a changé de 1.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.10 et à un maximum de 32.88.

Suivez la dynamique Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EVAV aujourd'hui ?

L'action Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou est cotée à 32.64 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.94%, a clôturé hier à 32.02 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de EVAV présente ces mises à jour.

L'action Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou verse-t-elle des dividendes ?

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou est actuellement valorisé à 32.64. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 62.96% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EVAV.

Comment acheter des actions EVAV ?

Vous pouvez acheter des actions Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou au cours actuel de 32.64. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.64 ou de 32.94, le 12 et le -0.73% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EVAV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EVAV ?

Investir dans Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.71 - 39.44 et le prix actuel 32.64. Beaucoup comparent 30.14% et 96.27% avant de passer des ordres à 32.64 ou 32.94. Consultez le graphique du cours de EVAV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares ?

Le cours le plus élevé de Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares l'année dernière était 39.44. Au cours de 11.71 - 39.44, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.02 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares ?

Le cours le plus bas de Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) sur l'année a été 11.71. Sa comparaison avec 32.64 et 11.71 - 39.44 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EVAV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EVAV a-t-elle été divisée ?

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.02 et 62.96% après les opérations sur titres.

Range quotidien
32.10 32.88
Range Annuel
11.71 39.44
Clôture Précédente
32.02
Ouverture
32.88
Bid
32.64
Ask
32.94
Plus Bas
32.10
Plus Haut
32.88
Volume
12
Changement quotidien
1.94%
Changement Mensuel
30.14%
Changement à 6 Mois
96.27%
Changement Annuel
62.96%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8