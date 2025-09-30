Le taux de change de EVAV a changé de 1.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.10 et à un maximum de 32.88.

Suivez la dynamique Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.