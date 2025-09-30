- Aperçu
EVAV: Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou
Le taux de change de EVAV a changé de 1.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.10 et à un maximum de 32.88.
Suivez la dynamique Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EVAV aujourd'hui ?
L'action Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou est cotée à 32.64 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.94%, a clôturé hier à 32.02 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de EVAV présente ces mises à jour.
L'action Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou verse-t-elle des dividendes ?
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou est actuellement valorisé à 32.64. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 62.96% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EVAV.
Comment acheter des actions EVAV ?
Vous pouvez acheter des actions Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou au cours actuel de 32.64. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.64 ou de 32.94, le 12 et le -0.73% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EVAV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EVAV ?
Investir dans Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.71 - 39.44 et le prix actuel 32.64. Beaucoup comparent 30.14% et 96.27% avant de passer des ordres à 32.64 ou 32.94. Consultez le graphique du cours de EVAV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares ?
Le cours le plus élevé de Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares l'année dernière était 39.44. Au cours de 11.71 - 39.44, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.02 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares ?
Le cours le plus bas de Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) sur l'année a été 11.71. Sa comparaison avec 32.64 et 11.71 - 39.44 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EVAV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EVAV a-t-elle été divisée ?
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.02 et 62.96% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 32.02
- Ouverture
- 32.88
- Bid
- 32.64
- Ask
- 32.94
- Plus Bas
- 32.10
- Plus Haut
- 32.88
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- 1.94%
- Changement Mensuel
- 30.14%
- Changement à 6 Mois
- 96.27%
- Changement Annuel
- 62.96%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8