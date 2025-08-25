CotationsSections
ERJ: Embraer S.A

57.96 USD 0.62 (1.08%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ERJ a changé de 1.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 56.51 et à un maximum de 58.23.

Suivez la dynamique Embraer S.A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
56.51 58.23
Range Annuel
32.26 62.09
Clôture Précédente
57.34
Ouverture
57.18
Bid
57.96
Ask
58.26
Plus Bas
56.51
Plus Haut
58.23
Volume
2.345 K
Changement quotidien
1.08%
Changement Mensuel
4.08%
Changement à 6 Mois
28.69%
Changement Annuel
65.32%
