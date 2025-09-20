CotationsSections
Devises / EMCG
Retour à Actions

EMCG: Embrace Change Acquisition Corp

11.00 USD 1.20 (9.84%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EMCG a changé de -9.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.00 et à un maximum de 12.10.

Suivez la dynamique Embrace Change Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
11.00 12.10
Range Annuel
11.00 13.76
Clôture Précédente
12.20
Ouverture
12.10
Bid
11.00
Ask
11.30
Plus Bas
11.00
Plus Haut
12.10
Volume
7
Changement quotidien
-9.84%
Changement Mensuel
-15.32%
Changement à 6 Mois
-7.56%
Changement Annuel
-4.76%
20 septembre, samedi