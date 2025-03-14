Devises / EBR
EBR: Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares
9.34 USD 0.19 (1.99%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EBR a changé de -1.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.24 et à un maximum de 9.39.
Suivez la dynamique Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Is Centrais Eltricas Brasileiras (EBR) Outperforming Other Utilities Stocks This Year?
- S&P reaffirms Eletrobras credit rating at BB with stable outlook
- AI: C3.ai Surges After Landing AI Partnership with Electrobras
- C3.ai stock rises after partnering with Electrobras for operations monitoring
- Eletrobras posts solid Q2 results with energy trading strength
- Centrais Eletricas Brasileiras DRC earnings beat, revenue fell short of estimates
- Eletrobras: Low Beta, High-Yield And Easy Pick (NYSE:EBR)
- First Commercial Implants of WiSE System for CRT patients
- Moody’s upgrades Eletrobras credit rating to Ba1, maintains stable outlook
- Centrais Eletricas Brasileiras DRC earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- Eletrobras: Still Room To Ride The Momentum After Q4 (NYSE:EBR)
- Eletrobrás Q4: Good Result Despite Modest Operational Performance (NYSE:EBR)
- Top 2 Utilities Stocks That May Fall Off A Cliff In Q1 - Centrais Eletricas (NYSE:EBR), Consolidated Water Co (NASDAQ:CWCO)
- Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EBR)
Range quotidien
9.24 9.39
Range Annuel
5.46 9.54
- Clôture Précédente
- 9.53
- Ouverture
- 9.37
- Bid
- 9.34
- Ask
- 9.64
- Plus Bas
- 9.24
- Plus Haut
- 9.39
- Volume
- 1.222 K
- Changement quotidien
- -1.99%
- Changement Mensuel
- 15.45%
- Changement à 6 Mois
- 31.55%
- Changement Annuel
- 27.77%
