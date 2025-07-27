CotationsSections
COOP: Mr. Cooper Group Inc

214.45 USD 5.47 (2.49%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de COOP a changé de -2.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 211.00 et à un maximum de 222.27.

Suivez la dynamique Mr. Cooper Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

COOP Nouvelles

Range quotidien
211.00 222.27
Range Annuel
84.68 234.73
Clôture Précédente
219.92
Ouverture
217.78
Bid
214.45
Ask
214.75
Plus Bas
211.00
Plus Haut
222.27
Volume
1.595 K
Changement quotidien
-2.49%
Changement Mensuel
17.03%
Changement à 6 Mois
79.23%
Changement Annuel
133.73%
