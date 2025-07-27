Devises / COOP
COOP: Mr. Cooper Group Inc
214.45 USD 5.47 (2.49%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de COOP a changé de -2.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 211.00 et à un maximum de 222.27.
Suivez la dynamique Mr. Cooper Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
211.00 222.27
Range Annuel
84.68 234.73
- Clôture Précédente
- 219.92
- Ouverture
- 217.78
- Bid
- 214.45
- Ask
- 214.75
- Plus Bas
- 211.00
- Plus Haut
- 222.27
- Volume
- 1.595 K
- Changement quotidien
- -2.49%
- Changement Mensuel
- 17.03%
- Changement à 6 Mois
- 79.23%
- Changement Annuel
- 133.73%
20 septembre, samedi