CIL: VictoryShares International Volatility Wtd ETF
Le taux de change de CIL a changé de -0.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.08 et à un maximum de 51.08.
Suivez la dynamique VictoryShares International Volatility Wtd ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CIL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CIL aujourd'hui ?
L'action VictoryShares International Volatility Wtd ETF est cotée à 51.08 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.99%, a clôturé hier à 51.59 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de CIL présente ces mises à jour.
L'action VictoryShares International Volatility Wtd ETF verse-t-elle des dividendes ?
VictoryShares International Volatility Wtd ETF est actuellement valorisé à 51.08. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.17% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CIL.
Comment acheter des actions CIL ?
Vous pouvez acheter des actions VictoryShares International Volatility Wtd ETF au cours actuel de 51.08. Les ordres sont généralement placés à proximité de 51.08 ou de 51.38, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CIL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CIL ?
Investir dans VictoryShares International Volatility Wtd ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.19 - 51.89 et le prix actuel 51.08. Beaucoup comparent -0.18% et 12.34% avant de passer des ordres à 51.08 ou 51.38. Consultez le graphique du cours de CIL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VictoryShares International Volatility Wtd ETF ?
Le cours le plus élevé de VictoryShares International Volatility Wtd ETF l'année dernière était 51.89. Au cours de 41.19 - 51.89, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 51.59 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VictoryShares International Volatility Wtd ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VictoryShares International Volatility Wtd ETF ?
Le cours le plus bas de VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) sur l'année a été 41.19. Sa comparaison avec 51.08 et 41.19 - 51.89 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CIL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CIL a-t-elle été divisée ?
VictoryShares International Volatility Wtd ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 51.59 et 14.17% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 51.59
- Ouverture
- 51.08
- Bid
- 51.08
- Ask
- 51.38
- Plus Bas
- 51.08
- Plus Haut
- 51.08
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.99%
- Changement Mensuel
- -0.18%
- Changement à 6 Mois
- 12.34%
- Changement Annuel
- 14.17%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8