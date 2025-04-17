- Aperçu
CHN: China Fund Inc (The)
Le taux de change de CHN a changé de 0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.65 et à un maximum de 17.93.
Suivez la dynamique China Fund Inc (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CHN aujourd'hui ?
L'action China Fund Inc (The) est cotée à 17.79 aujourd'hui. Elle se négocie dans 17.65 - 17.93, a clôturé hier à 17.76 et son volume d'échange a atteint 49. Le graphique en temps réel du cours de CHN présente ces mises à jour.
L'action China Fund Inc (The) verse-t-elle des dividendes ?
China Fund Inc (The) est actuellement valorisé à 17.79. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 41.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CHN.
Comment acheter des actions CHN ?
Vous pouvez acheter des actions China Fund Inc (The) au cours actuel de 17.79. Les ordres sont généralement placés à proximité de 17.79 ou de 18.09, le 49 et le 0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CHN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CHN ?
Investir dans China Fund Inc (The) implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.60 - 18.88 et le prix actuel 17.79. Beaucoup comparent -2.52% et 47.63% avant de passer des ordres à 17.79 ou 18.09. Consultez le graphique du cours de CHN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action China Fund, Inc. ?
Le cours le plus élevé de China Fund, Inc. l'année dernière était 18.88. Au cours de 10.60 - 18.88, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 17.76 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de China Fund Inc (The) sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action China Fund, Inc. ?
Le cours le plus bas de China Fund, Inc. (CHN) sur l'année a été 10.60. Sa comparaison avec 17.79 et 10.60 - 18.88 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CHN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CHN a-t-elle été divisée ?
China Fund Inc (The) a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 17.76 et 41.41% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 17.76
- Ouverture
- 17.78
- Bid
- 17.79
- Ask
- 18.09
- Plus Bas
- 17.65
- Plus Haut
- 17.93
- Volume
- 49
- Changement quotidien
- 0.17%
- Changement Mensuel
- -2.52%
- Changement à 6 Mois
- 47.63%
- Changement Annuel
- 41.41%
- Act
-
- Fcst
- -4.625 M
- Prev
- 3.524 M
- Act
-
- Fcst
- -0.310 M
- Prev
- -0.703 M
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.613%