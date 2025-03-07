CotationsSections
CCIA: Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due

25.11 USD 0.05 (0.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CCIA a changé de 0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.06 et à un maximum de 25.11.

Suivez la dynamique Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CCIA aujourd'hui ?

L'action Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due est cotée à 25.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans 25.06 - 25.11, a clôturé hier à 25.06 et son volume d'échange a atteint 69. Le graphique en temps réel du cours de CCIA présente ces mises à jour.

L'action Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due verse-t-elle des dividendes ?

Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due est actuellement valorisé à 25.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.83% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CCIA.

Comment acheter des actions CCIA ?

Vous pouvez acheter des actions Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due au cours actuel de 25.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.11 ou de 25.41, le 69 et le 0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CCIA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CCIA ?

Investir dans Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.97 - 27.45 et le prix actuel 25.11. Beaucoup comparent -1.06% et -1.34% avant de passer des ordres à 25.11 ou 25.41. Consultez le graphique du cours de CCIA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Carlyle Credit Income Fund ?

Le cours le plus élevé de Carlyle Credit Income Fund l'année dernière était 27.45. Au cours de 24.97 - 27.45, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.06 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Carlyle Credit Income Fund ?

Le cours le plus bas de Carlyle Credit Income Fund (CCIA) sur l'année a été 24.97. Sa comparaison avec 25.11 et 24.97 - 27.45 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CCIA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CCIA a-t-elle été divisée ?

Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.06 et -2.83% après les opérations sur titres.

Range quotidien
25.06 25.11
Range Annuel
24.97 27.45
Clôture Précédente
25.06
Ouverture
25.06
Bid
25.11
Ask
25.41
Plus Bas
25.06
Plus Haut
25.11
Volume
69
Changement quotidien
0.20%
Changement Mensuel
-1.06%
Changement à 6 Mois
-1.34%
Changement Annuel
-2.83%
31 octobre, vendredi
12:30
USD
Indice des prix PCE de base m/m
Act
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
12:30
USD
Indice des prix PCE de base a/a
Act
Fcst
2.7%
Prev
2.9%
12:30
USD
Indice des prix PCE m/m
Act
Fcst
0.2%
Prev
0.3%
12:30
USD
Indice des prix PCE a/a
Act
Fcst
2.7%
Prev
2.7%
12:30
USD
Dépenses Personnelles m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Indice du Coût de l'Emploi
Act
Fcst
0.9%
Prev
0.9%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
420
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
550
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev