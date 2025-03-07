- Aperçu
CCIA: Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due
Le taux de change de CCIA a changé de 0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.06 et à un maximum de 25.11.
Suivez la dynamique Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CCIA aujourd'hui ?
L'action Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due est cotée à 25.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans 25.06 - 25.11, a clôturé hier à 25.06 et son volume d'échange a atteint 69. Le graphique en temps réel du cours de CCIA présente ces mises à jour.
L'action Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due verse-t-elle des dividendes ?
Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due est actuellement valorisé à 25.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.83% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CCIA.
Comment acheter des actions CCIA ?
Vous pouvez acheter des actions Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due au cours actuel de 25.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.11 ou de 25.41, le 69 et le 0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CCIA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CCIA ?
Investir dans Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.97 - 27.45 et le prix actuel 25.11. Beaucoup comparent -1.06% et -1.34% avant de passer des ordres à 25.11 ou 25.41. Consultez le graphique du cours de CCIA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Carlyle Credit Income Fund ?
Le cours le plus élevé de Carlyle Credit Income Fund l'année dernière était 27.45. Au cours de 24.97 - 27.45, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.06 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Carlyle Credit Income Fund ?
Le cours le plus bas de Carlyle Credit Income Fund (CCIA) sur l'année a été 24.97. Sa comparaison avec 25.11 et 24.97 - 27.45 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CCIA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CCIA a-t-elle été divisée ?
Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.06 et -2.83% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.06
- Ouverture
- 25.06
- Bid
- 25.11
- Ask
- 25.41
- Plus Bas
- 25.06
- Plus Haut
- 25.11
- Volume
- 69
- Changement quotidien
- 0.20%
- Changement Mensuel
- -1.06%
- Changement à 6 Mois
- -1.34%
- Changement Annuel
- -2.83%
