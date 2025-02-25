CotationsSections
Devises / BSMP
Retour à Actions

BSMP: Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF

24.53 USD 0.01 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BSMP a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.50 et à un maximum de 24.54.

Suivez la dynamique Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BSMP Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BSMP aujourd'hui ?

L'action Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF est cotée à 24.53 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.04%, a clôturé hier à 24.52 et son volume d'échange a atteint 36. Le graphique en temps réel du cours de BSMP présente ces mises à jour.

L'action Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF est actuellement valorisé à 24.53. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BSMP.

Comment acheter des actions BSMP ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF au cours actuel de 24.53. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.53 ou de 24.83, le 36 et le 0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BSMP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BSMP ?

Investir dans Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.26 - 24.74 et le prix actuel 24.53. Beaucoup comparent 0.12% et 0.20% avant de passer des ordres à 24.53 ou 24.83. Consultez le graphique du cours de BSMP en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF l'année dernière était 24.74. Au cours de 24.26 - 24.74, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.52 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) sur l'année a été 24.26. Sa comparaison avec 24.53 et 24.26 - 24.74 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BSMP sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BSMP a-t-elle été divisée ?

Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.52 et 0.33% après les opérations sur titres.

Range quotidien
24.50 24.54
Range Annuel
24.26 24.74
Clôture Précédente
24.52
Ouverture
24.52
Bid
24.53
Ask
24.83
Plus Bas
24.50
Plus Haut
24.54
Volume
36
Changement quotidien
0.04%
Changement Mensuel
0.12%
Changement à 6 Mois
0.20%
Changement Annuel
0.33%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8