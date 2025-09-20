CotationsSections
Devises / ARBKL
ARBKL: Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026

2.1600 USD 0.0400 (1.82%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ARBKL a changé de -1.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.9306 et à un maximum de 2.2200.

Suivez la dynamique Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
1.9306 2.2200
Range Annuel
1.2700 10.8700
Clôture Précédente
2.2000
Ouverture
2.1700
Bid
2.1600
Ask
2.1630
Plus Bas
1.9306
Plus Haut
2.2200
Volume
13
Changement quotidien
-1.82%
Changement Mensuel
43.05%
Changement à 6 Mois
-68.70%
Changement Annuel
-79.79%
20 septembre, samedi