AMBI: Ambipar Emergency Response Class A
Le taux de change de AMBI a changé de 12.96% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.09 et à un maximum de 1.38.
Suivez la dynamique Ambipar Emergency Response Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AMBI Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AMBI aujourd'hui ?
L'action Ambipar Emergency Response Class A est cotée à 1.22 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.09 - 1.38, a clôturé hier à 1.08 et son volume d'échange a atteint 708. Le graphique en temps réel du cours de AMBI présente ces mises à jour.
L'action Ambipar Emergency Response Class A verse-t-elle des dividendes ?
Ambipar Emergency Response Class A est actuellement valorisé à 1.22. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -80.23% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AMBI.
Comment acheter des actions AMBI ?
Vous pouvez acheter des actions Ambipar Emergency Response Class A au cours actuel de 1.22. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.22 ou de 1.52, le 708 et le 11.93% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AMBI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AMBI ?
Investir dans Ambipar Emergency Response Class A implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.72 - 7.12 et le prix actuel 1.22. Beaucoup comparent 46.99% et -73.82% avant de passer des ordres à 1.22 ou 1.52. Consultez le graphique du cours de AMBI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Ambipar Emergency Response ?
Le cours le plus élevé de Ambipar Emergency Response l'année dernière était 7.12. Au cours de 0.72 - 7.12, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.08 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Ambipar Emergency Response Class A sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Ambipar Emergency Response ?
Le cours le plus bas de Ambipar Emergency Response (AMBI) sur l'année a été 0.72. Sa comparaison avec 1.22 et 0.72 - 7.12 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AMBI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AMBI a-t-elle été divisée ?
Ambipar Emergency Response Class A a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.08 et -80.23% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1.08
- Ouverture
- 1.09
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Plus Bas
- 1.09
- Plus Haut
- 1.38
- Volume
- 708
- Changement quotidien
- 12.96%
- Changement Mensuel
- 46.99%
- Changement à 6 Mois
- -73.82%
- Changement Annuel
- -80.23%
- Act
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.576%
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Act
-
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $16.01 B