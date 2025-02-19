Devises / ALTR
ALTR: Altair Engineering Inc - Class A
111.85 USD 0.16 (0.14%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALTR a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 111.69 et à un maximum de 111.91.
Suivez la dynamique Altair Engineering Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
ALTR Nouvelles
Range quotidien
111.69 111.91
Range Annuel
77.41 113.12
- Clôture Précédente
- 111.69
- Ouverture
- 111.80
- Bid
- 111.85
- Ask
- 112.15
- Plus Bas
- 111.69
- Plus Haut
- 111.91
- Volume
- 1.284 K
- Changement quotidien
- 0.14%
- Changement Mensuel
- 0.23%
- Changement à 6 Mois
- 17.60%
- Changement Annuel
- 29.67%
20 septembre, samedi