SimSim Control Deal MT5

L'utilitaire ouvre des transactions sur la base des signaux des indicateurs de la série "SimSim ARROW".

L'utilitaire fonctionne exclusivement en tandem avec les indicateurs de la série « SimSim ARROW ».

Chacun de ces indicateurs possède un paramètre : « Transactions : aucune transaction, achat et vente, achat uniquement, vente uniquement ».
Si ce paramètre est défini sur la valeur : « Acheter et vendre ou Acheter uniquement ou Vendre uniquement », les signaux des indicateurs sont envoyés à l'utilitaire via des variables globales, ce qui lui permet d'ouvrir des transactions.

Paramètres utilitaires.
  1. Pr_FixLot = 0,0 Transactions ouvertes avec un lot fixe.
  2. Pr_Risk = 0,0 % Transactions ouvertes par pourcentage de risque. Calcul : LOT = Lot maximum pour l'instrument * Pr_Risk / 100.
  3. Pr_Fix = 0,0 % Pourcentage de fixation du bénéfice du dépôt. Si le bénéfice est supérieur au montant = <Pr_Fix*Solde actuel/100>, toutes les transactions sont clôturées et les échanges se poursuivent.
À partir de la version 1.2, de nouveaux paramètres ont été introduits pour la prise en charge des transactions.
  1. Pr_Prof = 0,0 Niveau de profit en pips ou unités SrHiLow
  2. Pr_Stop = 0,0 Niveau de stop en pips ou unités SrHiLow
  3. Pr_Breakeven = 0,0 Niveau de seuil de rentabilité pour protéger le profit en pips ou unités SrHiLow
  4. Pr_TrallProf = 0,0 Stop suiveur pour les transactions si le profit actuel en pips est supérieur au niveau Pr_TrallProfx ou aux unités SrHiLow
  5. Pr_TrallLoss = 0,0 Stop suiveur pour les transactions si le profit actuel en pips est inférieur au niveau Pr_TrallLoss ou aux unités SrHiLow
  6. Pr_PerHiLow = 300 Nombre de barres pour calculer la valeur moyenne SrHiLow


Utiliser la valeur SrHiLow pour les niveaux de stop, de profit, etc. est bien plus pratique que de simplement utiliser des pips.
Il est difficile de définir le montant du profit en pips pour différentes unités de temps. Pour 5 minutes et 6 heures, les valeurs sont probablement différentes. Et si vous spécifiez SrHiLow, cela s'avère très logique.
SrHiLow est la valeur moyenne (haute - basse) de la période, pour la période = Pr_PerHiLow.

Par exemple, le SrHiLow moyen en pips pour l'AUDUSD :
M1 = 8 M2 = 20 M3 = 23 M4 = 27 M5 = 28 M6 = 31 M10 = 40 M12 = 44 M15 = 49 M20 = 58 M30 = 75 H1 = 110 H2 = 166 H3 = 214 H4 = 314 H6 = 349 H8 = 398 H12 = 456 D1 = 603 W1 = 1574 MN1 = 3986
Si, par exemple, le niveau de profit de (SrHiLow) = 3, alors pour M5, il sera : 3 x 28 = 74 pips, et pour H3 : 3 x 214 = 642 pips.

Par exemple, le SrHiLow moyen en pips pour le XAUUSD :
M1 = 91 M2 = 224 M3 = 252 M4 = 268 M5 = 283 M6 = 344 M10 = 411 M12 = 469 M15 = 494 M20 = 577 M30 = 730 H1 = 1099 H2 = 1779 H3 = 2363 H4 = 2840 H6 = 2958 H8 = 3099 H12 = 3430 D1 = 4259 W1 = 6541 MN1 = 10093
Profit XAUUSD (SrHiLow) = 5, pour le profit M10 : 5*411 = 2055 pips, et pour H6 : 5*2958 = 14790 pips

Si la valeur du paramètre est comprise entre 0,001 et 10,0, elle est spécifiée en unités SrHiLow. Cet intervalle est suffisant pour le fonctionnement.
Si la valeur du paramètre est supérieure à 10, elle est spécifiée en pips.
Exemple de paramètres : Pr_Prof=5 Pr_Stop=1 Pr_Breakeven=0,5 Pr_TrallProf=2 Pr_TrallStop=3
Très pratique, cette proportion s'applique à toutes les unités de temps. La valeur du paramètre est multipliée par SrHiLow et les nombres sont exprimés en pips.

Liste des indicateurs de la série "SimSim ARROW":

  1. SimSim Arrow CCI MT5
  2. SimSim Arrow RSI MT5
  3. SimSim Arrow ADX MT5
  4. SimSim Arrow 2MA MT5
  5. SimSim Arrow BEAR MT5
  6. SimSim Arrow MACD MT5
  7. SimSim Arrow BULLS MT5
  8. SimSim Arrow Stochastic MT5
  9. SimSim Arrow Momentum MT5
  10. SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
  11. SimSim Arrow Signal MT5
  12. SimSim ARROW Ichimoku MT5
Initialement, l'utilitaire a été conçu comme un « Trade Trade » et une position avec un lot minimum a été ouverte sur la base d'un signal de l'indicateur. Cette étape offre au commerçant la possibilité d'entrer en douceur sur le marché, comme s'il tâtait le terrain avant de se baigner. Puis, au fur et à mesure que le trader prend confiance dans ses actions, il acquiert la liberté d'augmenter la taille du lot, ce qui lui permet de s'adapter au rythme du marché et d'augmenter sa position. Un tel algorithme facilite non seulement le processus de trading, mais sera également un assistant indispensable, vous rappelant l'importance de la taille et de la mesure à chaque étape. Alliant simplicité et fonctionnalité, l'utilitaire prend la forme non seulement d'un outil, mais d'un fidèle compagnon dans le monde des opportunités financières.

TickStorm Scalper EA
Sarvarbek Abduvoxobov
4 (4)
Experts
TickStorm Scalper EA 2.0 Rule-Based Swing Scalper Expert for XAUUSD (Gold) Disclaimer TickStorm Scalper EA 2.0   is a free, rule-based automated trading system developed for MetaTrader 5. Use of this Expert Advisor is entirely at the user's own discretion and responsibility. The author assumes no liability for any financial outcomes, losses, or operational errors resulting from the use of this software. Trading leveraged instruments such as Forex, CFDs, or Gold (XAUUSD) involves significant ris
FREE
Trend Line Reverse
Abhishek Yadav
Utilitaires
The Trend Line Reverse Expert Advisor is a highly innovative and powerful tool that enables traders to effortlessly identify and trade trends in the financial markets. With this advanced tool, you can easily draw trend lines on your MT5 chart, and the EA will automatically buy or sell when the price reaches the trend line. This EA is user-friendly and requires minimal setup. You can simply attach it to your chart and start drawing up to three trend lines where you anticipate the price to reverse
FREE
Exp5 COPYLOT MASTER for MT5
Vladislav Andruschenko
4.4 (10)
Utilitaires
Exp5 - COPYLOT MASTER est un copieur commercial pour МetaТrader 5 et MetaTrader 4. Il copie les transactions Forex à partir de n'importe quel compte. Installation Cet Expert Advisor est un copieur maître. Installez l'Expert Advisor dans le terminal à partir duquel vous souhaitez copier les transactions. Spécifiez n'importe quel nom d'étiquette de texte comme pathWrite, par exemple, "COPY". Installez COPYLOT MASTER pour MT5 sur le terminal à partir duquel vous souhaitez copier les transactions. I
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilitaires
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
SMC Workflow Auto EA
Choawana Malaikitsanachalee
Experts
EN — Product Description SMC Workflow Auto EA — FVG-first with BOS Confirmation Expert Advisor that trades only when a Smart-Money-Concepts setup appears: Fair Value Gap (FVG) entry after Break of Structure (BOS) confirmation , with optional filters (trend EMA, OB proximity, FVG mid-zone, min gap). The EA includes robust risk controls (fixed lot default, lot cap, margin-aware sizing, BE & ATR trailing) and market-validation safeguards for brokers that restrict "close to market" modifications. W
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and nett ing accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
Indicateurs
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilitaires
MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection (BUY / SELL) Price action pattern re
FREE
Handy Renko Chart
Handy Ban
Utilitaires
This indicator creates a Renko-based custom symbol in MetaTrader 5. Renko charts are built using price movement only, not time, making them useful for analyzing trends and filtering noise. Features Customizable brick size in points. Option to calculate brick size using ATR (adaptive). Ability to show or hide wicks. Creates and updates a custom Renko chart symbol. Automatically opens the chart window (optional). Maintains a limited bar history for performance. Inputs BrickSizePoints – brick size
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilitaires
Objectif: Ouvre automatiquement les graphiques de tous les symboles du Market Watch avec le modèle default.tpl sur le timeframe actuel (TF) , en fermant tous les autres graphiques (sauf l'actif). Idéal pour analyser rapidement plusieurs instruments sans effort manuel! Fonctionnalités: Automatisation: Ouvre des dizaines de graphiques en un clic. Sécurité: Ferme les graphiques inutiles, en conservant l'actif. Flexibilité: Utilise votre modèle default.tpl (configurez-le à l'avance!).
FREE
Trade AST Pro
Pablo Luis Prieto Navarro
Utilitaires
Boost Your Trading with the Trade AST PRO Imagine having a   personal trading assistant   that transforms how you trade. With our EA, success is just one click away:   Drag & Drop Smart Setup Place entry, SL and TP by simply dragging lines on the chart Automatic real-time risk and volume calculations Instant adaptation to every market move   Lightning-Fast Execution Direct BUY/SELL buttons on the chart MARKET mode for instant entry PENDING mode for planned trades   Auto Mobile Mirror Co
FREE
TheTrendHunterMax
Salvador Ursua
Utilitaires
Short description : TheTrendHunterMax   is a LIMITED VERSION tool that can be used either as a trading robot for automated trading or just a signal provider for manual trading.  As an EA, it uses the techniques we usually employ in trading like determining the highs and lows on the trading chart. With this, it determines the trend convergence and divergence in the chart. Combined with the volatility, price movements, it analyzes the possible order type that can be most profitable. By default,
FREE
FX Market Snapshot
Pedro Roberto Diez San Jose
Utilitaires
Free for a limited time: master the market with FX Market Snapshot Turn Forex market activity into quantifiable, automated decisions with FX Market Snapshot — the tool designed for serious traders seeking an edge through objective data and fast, reliable actions. Key Features ️ Exportable data for AI : generate custom CSV reports ready to analyze with your favorite AI engine, and get high-probability trade suggestions by combining key market data like strength, volume, volatility,
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.53 (30)
Indicateurs
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
5 (2)
Experts
Trend Catcher EA Pro — Basé sur l'indicateur Trend Catcher, l'un des plus appréciés par les traders, et après de nombreuses demandes, nous avons enfin le Trend Catcher EA. Un Expert Advisor de nouvelle génération qui combine automatisation algorithmique et contrôle manuel direct, offrant une maîtrise totale du marché . Rapide, adaptable, conçu pour les traders qui valorisent la clarté, la performance et la liberté de décision . Développé et optimisé spécifiquement pour EURUSD avec des données ti
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.67 (48)
Utilitaires
Have you missed any tools or shortcuts in Meta Trader? Simple things that would make your daily trading much easier ? We have the solution for you: our Trade Panel! This is an EA tool (Expert Advisor) that, if configured to controll all symbols, needs to be loaded only once. This is the Lite version (free) of our tool. Professional version:   https://www.mql5.com/en/market/product/42658 If you have some problemas with the shortcut buttons on chart on unpinned mode try change the tickets digi
FREE
Imperium Mini
Hugo Garcia
Experts
Imperium Mini — L'essence du projet Imperium Site officiel : https://imperiumtrading-ai.vercel.app Imperium incarne la philosophie et la logique de décision d'un système de trading professionnel développé par notre équipe. Conçu pour offrir une expérience claire, stable et accessible, il permet d'explorer le cœur même de la technologie Imperium, avec sa structure d'analyse et sa gestion algorithmique des marchés. Ce modèle est parfait pour découvrir l'univers Imperium et comprendre
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
Utilitaires
Equity monitor This is a simple means change informer. I wrote it for myself, maybe someone will need it... 1. Displays the change in funds for the day. Every day, when the terminal is first launched, it remembers the current funds and monitors changes throughout the day. 2. The first day of the month, well remembers the money and, within months, to monitor changes. 3. Well, it displays the profit of the open position. To work, you need to create 4 global variables: gvarEqityDay , gvarEq
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicateurs
Description générale Cet indicateur est une version améliorée du Canal Donchian classique, enrichie de fonctionnalités pratiques pour le trading réel. En plus des trois lignes standard (supérieure, inférieure et ligne médiane), le système détecte les cassures et les affiche visuellement avec des flèches sur le graphique, en montrant uniquement la ligne opposée à la direction actuelle de la tendance pour une lecture plus claire. L'indicateur comprend : Signaux visuels : flèches colorées lors des
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4.33 (3)
Experts
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Exodus Account Protector
Jonel Agustin Mawirat
4.2 (5)
Utilitaires
Description: Protect your live or evaluation accounts by not letting it hit the maximum daily draw down! This utility is best for prop firms such as FTMO and MFF(MyForexFunds) and etc. Guide:   Apply to EURUSD 1m Chart. Default Settings: Maximum Draw Down Balance: 4% Account Balance. Maximum Draw Down Equity: 4% Account Balance Target Profit Balance: 1% Account Balance. Target Profit Equity: 1% Account Balance. Time To Reset: 16:57 to 16:58 GMT Behavior: Setting starting_balance to 0 will auto
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4.11 (9)
Experts
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
Backtesting PRO
Raul Benjamin Correa Reyes
Utilitaires
Backtesting PRO: Make a review of the market based on the available history of your broker. Practice your strategies and verify them in seconds. Remember to maintain excellent risk management, check your days and hours of operation. R emember to start it in the shortest period to operate. Any questions or suggestions can be sent to this email: autoeducacion0110@gmail.com
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitaires
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Second Level Candles And Alligator Indicators
Chun Cai Lu
5 (1)
Utilitaires
Second Level Candles And Alligator Indicators 每12秒产生一个K线，而且自带Alligator指标，对超短线选手交易非常有帮助。程序启动时可能不成功，是因为MT5 MqlTick 数据加载少的原因。可以通过修改显示的数据参数避免，比如display=100，程序正常之后再将参数调大 display=300 。如果数据不正常，也可以采用重新加载的方式解决。 如果您对这个指标有任何建议，请联系作者。  Second Level Candles And Alligator Indicators  produced a candle per 12 seconds,include Alligator, it's helpful to Short-Term Trading。You'd better reload the indicator every start MT5 or change display parameter to reslove data bug. Please attach author when  you had some su
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (23)
Indicateurs
Cet indicateur d'information sera utile pour ceux qui veulent toujours être au courant de la situation actuelle du compte. -   Des indicateurs plus utiles L'indicateur affiche des données telles que le profit en points, en pourcentage et en devise, ainsi que le spread pour la paire actuelle et le temps jusqu'à la fermeture de la barre sur la période actuelle. Il existe plusieurs options pour placer la ligne d'information sur le graphique : À droite du prix (passe derrière le prix) ; En commenta
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitaires
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro est un système de trading automatisé conçu pour MetaTrader 5. Il utilise les niveaux de prix basés sur Fibonacci, combinés à une analyse des tendances et des structures, pour définir les points d'entrée et de sortie. L'EA prend en charge les positions longues et courtes et intègre des paramètres de gestion des risques. Fonctionnalités principales : • Utilise la logique de retracement et d'extension de Fibonacci pour tracer les points d'entrée, SL et TP. • Ta
FREE
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (198)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (565)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (114)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le   Local Trade Copier EA MT5 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le   Local Trade Copier EA MT5   offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonc
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (141)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (12)
Utilitaires
Version Bêta Le Telegram to MT5 Signal Trader est presque prêt pour la sortie officielle en version alpha. Certaines fonctionnalités sont encore en développement et vous pourriez rencontrer de petits bugs. Si vous rencontrez des problèmes, merci de les signaler, vos retours aident à améliorer le logiciel pour tout le monde. Le prix augmentera après 20 ventes. Copies restantes à $90:   15/20 . Telegram to MT5 Signal Trader est un outil puissant qui copie automatiquement les signaux de trading d
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (92)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (4)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Chat Copieur MT5) est un copieur de trades local et un framework complet de gestion des risques et d'exécution conçu pour les défis commerciaux d'aujourd'hui. Des défis de prop firms à la gestion de portefeuille personnel, il s'adapte à chaque situation avec une combinaison d'exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de gestion avancée des trades. Le copieur fonctionne à la fois en mode Master (expéditeur) et Slave (récepteur), avec
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitaires
Présentation du   OrderManager   : Un utilitaire révolutionnaire pour MT5 Gérez vos transactions comme un pro avec le tout nouveau utilitaire Order Manager pour MetaTrader 5. Conçu avec simplicité et facilité d'utilisation à l'esprit, l'Order Manager vous permet de définir et de visualiser sans effort le risque associé à chaque transaction, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie de trading. Pour plus d'informations sur l'OrderManager, veuillez vous réfé
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
Utilitaires
Smart Stop Scanner – Gestion multi-actifs des Stop-Loss avec clarté et automatisation Présentation Le Smart Stop Scanner porte la surveillance des stop-loss à un niveau supérieur — conçu pour les traders qui suivent plusieurs marchés simultanément ou qui privilégient des flux de travail automatisés et optimisés. Il transpose la logique du Smart Stop Indicator dans un panneau interactif MetaTrader et analyse des dizaines de symboles en parallèle. Pour chaque instrument, il affiche les zones de
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitaires
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitaires
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitaires
MT5 to Telegram Signal Provider est un utilitaire facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet l'envoi de signaux spécifiés vers un chat, un canal ou un groupe Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Contrairement à la plupart des produits concurrents, il n'utilise pas d'importations DLL. [ Démonstration ] [ Manuel ] [ Version MT4 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuration Un guide utilisateur étape par étape est
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilitaires
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.43 (7)
Utilitaires
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitaires
Cerberus the Equity Watcher est un outil de gestion des risques qui surveille en permanence la valeur de votre compte et empêche les pertes importantes, qu'elles soient causées par des EA défectueux ou des émotions si vous êtes un trader discrétionnaire. Il est extrêmement utile pour les traders systématiques qui s'appuient sur des EA susceptibles de contenir des bogues ou de ne pas fonctionner correctement dans des conditions de marché inattendues. Cerberus vous permet de définir une valeur min
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.56 (32)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT5> MT5, MT4> MT5, MT5>
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilitaires
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.75 (4)
Utilitaires
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse du marché en temps réel, développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Nous avons développé Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe pour aider les traders à analyser la structure du marché de manière plus systématique et claire, dans le but d’accroître l’efficacité du trading et d’assurer la durabilité à long terme de leur stratégie. Cet outil est développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il anal
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris les canaux privés et restreints) directement sur votre MT5.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur et offre de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour gérer et surveiller les trades. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT4 | Version Disc
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (11)
Utilitaires
DashPlus est un outil de gestion de trading avancé conçu pour améliorer l'efficacité et la performance de vos transactions sur la plateforme MetaTrader 5. Il offre un ensemble complet de fonctionnalités, incluant le calcul des risques, la gestion des ordres, des systèmes de grilles avancés, des outils basés sur les graphiques et des analyses de performance. Fonctionnalités principales 1. Grille de récupération Implémente un système de grille flexible et de moyenne pour gérer les transactions dan
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitaires
Le copieur commercial pour MT5 est un copieur commercial pour la plate-forme МetaТrader 5   . Il copie les transactions de change   entre       tous les comptes   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 pour la version COPYLOT MT5 (ou MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 pour la version COPYLOT MT4) Copieur fiable ! Version MT4 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les produits de Expforex Vous pouvez
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (6)
Utilitaires
Télégramme vers MT5 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec Telegram vers MT5, l'outil moderne qui copie les signaux de trading directement des canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 5, sans DLL. Cette solution puissante garantit une exécution précise des signaux, de nombreuses options de personnalisation, un gain de temps et une efficacité accrue. [ Instructions and DEMO ] Caractéristiques principales Intégration directe de l'API Telegram
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitaires
Seconds Chart — un outil unique pour créer des graphiques en secondes dans MetaTrader 5 . Grâce à Seconds Chart , vous pouvez créer un graphique avec une période définie en secondes, offrant une flexibilité et une précision idéales pour l'analyse, indisponibles sur les graphiques standards en minutes ou en heures. Par exemple, la période S15 indique un graphique avec des bougies d'une durée de 15 secondes. Vous pouvez utiliser n'importe quels indicateurs et experts advisors compatibles avec les
News Filter Tool
Henry Lyubomir Wallace
5 (2)
Utilitaires
Améliorez votre trading avec des informations sur les événements d'actualité Dans le monde rapide du trading, les événements d'actualité peuvent avoir un impact significatif sur les prix du marché. Comprendre comment ces événements influencent les mouvements des prix est crucial pour gérer vos transactions pendant les périodes volatiles. L'outil News Tool EA est conçu pour fournir des informations sur les événements d'actualité historiques et à venir, vous aidant ainsi à prendre des décisions d
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitaires
Protégez votre capital de trading sans effort Protéger votre capital est aussi essentiel que de le faire fructifier. KT Equity Protector agit comme votre gestionnaire de risques personnel, surveillant en continu l’équité de votre compte et intervenant automatiquement pour limiter les pertes ou sécuriser les profits en fermant toutes les positions et ordres en attente dès que les objectifs prédéfinis sont atteints. Fini les décisions émotionnelles ou les incertitudes — laissez ce protecteur fiabl
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
SimSim Active Take and StopLoss Lines MT5
Aleksandr Tyunev
Utilitaires
L'utilitaire fonctionne avec des lignes horizontales : Prof1, Prof2, Loss1, Loss2 . Ces lignes, qui ont des noms strictement fixes, sont dessinées par le trader indépendamment sur n'importe quel graphique de son terminal. Il existe des options permettant de créer toutes les lignes à la fois ou de sélectionner l'une des quatre. Le but des lignes devient évident lorsqu’on regarde leurs noms. Les lignes Prof1 et Prof2 indiquent les niveaux de Take Profit de la transaction, mais sont présentées sou
SimSim Control Deal
Aleksandr Tyunev
Utilitaires
L'utilitaire ouvre des transactions en fonction des signaux de la série d'indicateurs « SimSim ARROW ». Version pour MetaTrader 5 L'utilitaire fonctionne exclusivement en tandem avec les indicateurs de la série « SimSim ARROW ». Chacun de ces indicateurs possède un paramètre : « Transactions : aucune transaction, achat et vente, achat uniquement, vente uniquement ». Si ce paramètre est défini sur la valeur : « Acheter et vendre ou Acheter uniquement ou Vendre uniquement », les signaux des ind
FREE
SimSim Expert Assistant
Aleksandr Tyunev
Utilitaires
"SimSim Expert Assistant" утилита для сопровождению сделок трейдера в терминале МТ4. Утилита бесплатная, пользуйтесь. Кроме того, утилита открывает сделки по сигналам индикаторов SimSim Trading (через глобальные). Параметр индикатора "Signal shaping for SimSim Expert Assistan" указывает на это. Как работать с утилитой. Expert Assistant работает в терминале МТ4 и устанавливается в папку Expert, в утилите нет ни одного параметра при старте. Все параметры находятся в списке глобальных переменных
FREE
SimSim arrow open up or down
Aleksandr Tyunev
5 (1)
Indicateurs
SimSim arrow open up or down The indicator calculates and summarizes data from 23 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. The indicator
SimSim Histogram open up or down
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Histogram open up or down The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader determines for himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level, and color the histogram by color: buy, sell or neutral value. The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. FIRST Trial on TRIAL - THEN RENT or
SimSim Tournament Currency Strength Table
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Tournament Currency Strength Table   This is a multi-currency indicator; it shows the relative strength of the currency and 28 major currency pairs. There are many similar indicators on the market, but let there be one more. In this indicator, unlike others, you can specify weighting factors for each timeframe. Weighting factors. Why are they? Each trader prefers to work with a specific time frame, which is the main one for him, and the signals from him are most important. Examples of s
SimSim Histogram and Arrow UpDown
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. And the main user chooses the indicators necessary for him and indicates the parameters of these indicators
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
Indicator. "Indicator wave or Indicator Ma". Using 23 standard indicators and the author's algorithm, the levels of purchases (from 0 to +100) and sales (from 0 to -100) are calculated. Then, using the calculated levels, the "Wave Indicator" draws a wave with 21 moving averages. The wave number is equal to the averaging period of the calculated levels. Waves # 1 - 7 Fast Moving Averages Waves from No. 8 -14 moving averages Waves from No. 15-21 slow moving averages Looking at the figures drawn
SimSim Trading Arrow
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
Это стрелочный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал
SimSim Trading Line
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
Это линейный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и рассчитывает уровень сигнала, который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. При пересечении нулевого уровня индикатора снизу вверх можно рассматривать покупки. При пересечении нулевого уровня сверху вни
SimSim Trading Histogram
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
Это индикатор гистограмма. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения, цвета гистограммы показывают когда возможны покупки а когда продажи, или нейтральный цвет - сделать паузу. Индикатор перерисов
SimSim Trading Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
MT4 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ4, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
Un indicateur très simple mais efficace. Il est basé sur la ligne KijunSen de l'indicateur Ichimoku et la MA moyenne construite sur cette ligne. Signal d'achat ou de vente : c'est le point d'intersection de deux lignes !!! J'utilise moi-même souvent la ligne KijunSen de l'indicateur Ichimoku pour le trading, si le prix est PLUS ÉLEVÉ, je ne considère que les ACHATS, si seules les VENTES sont INFÉRIEURES. Et après avoir fait la moyenne de la ligne KijunSen et formé la ligne KijunSen MA, les point
SimSim Arrow CCI
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow CCI est un indicateur standard « Commodity Channel Index », mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur zéro. Modification du niveau zéro de l'indicateur, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne de niveau zéro +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et le
SimSim Arrow RSI
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow RSI est un indicateur « Relative Strength Index » standard, mais une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur 50. Modification du niveau de l'indicateur 50, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne de niveau = 50 +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transa
SimSim Arrow BEARPower
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow BEAR est un indicateur standard "Bears Power", mais une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur zéro. Modification du niveau zéro de l'indicateur, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne zéro +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur
SimSim Arrow BULLSPower
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow BULLS est un indicateur "Bulls Power" standard, mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur zéro. Modification du niveau zéro de l'indicateur, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne zéro +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basée
SimSim Arrow MACD
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow MACD est un indicateur standard de « convergence/divergence des moyennes mobiles », mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur zéro. Modification du niveau zéro de l'indicateur, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère des signaux fléchés 1 ou 2 : La ligne principale franchit le niveau zéro +- Delta La ligne
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow Momentum est un indicateur « Momentum » standard, mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur 100. Modification du niveau de l'indicateur 100, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne de niveau = 100 +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transact
SimSim Arrow KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow KijunSen Plus MA est un indicateur de flèche propriétaire. V ersion de l'indicateur original avec les lignes KijuSen et MA. Version pour MetaTrader 5 L'indicateur génère un signal lorsque la ligne Kijun-sen croise la ligne MA. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement. Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalisation fiable. Cependant
SimSim Arrow 2MA
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow 2MA est un indicateur 2 MA standard. Le point d'intersection de la flèche est un signal de trading. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres des indicateurs sont similaires aux indicateurs MA standard, l'un MA lent et l'autre MA rapide. Au point d'intersection, un signal de trading se produit. Les indicateurs génèrent un signal lorsque la ligne MA rapide croise la ligne MA lente.  Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur
SimSim Arrow ADX
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow ADX est un indicateur standard « Average Directional Movement Index », mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement. Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalisation fiable. Cependant, son objectif secondaire est de ser
SimSim Arrow Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow Simple Signal est un indicateur de flèche propriétaire. Version pour MetaTrader 5 Il s'agit d'un indicateur très simple, il n'a qu'un seul paramètre, la période de calcul de l'indicateur. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement. Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalisation fiable. Cependant, son objectif secondaire est de servir
SimSim Arrow Stochastic
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow Stochastic est un indicateur « oscillateur stochastique » standard, mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur 50. Modification du niveau de l'indicateur 50, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne de niveau = 50 +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération
SimSim Active Take and StopLoss Lines
Aleksandr Tyunev
Utilitaires
L'utilitaire fonctionne avec des lignes horizontales : Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. Ces lignes, qui ont des noms strictement fixes, sont dessinées par le trader indépendamment sur n'importe quel graphique de son terminal. Il existe des options permettant de créer toutes les lignes à la fois ou de sélectionner l'une des quatre. Le but des lignes devient évident lorsqu’on regarde leurs noms. Les lignes Prof1 et Prof2 indiquent les niveaux de Take Profit de la transaction, mais sont présentées sous
SimSim Arrow Ichimoku
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow Ichimoku est un indicateur standard "Ichimoku Kinko Hyo", mais une version en forme de flèche. Version pour MetaTrader 5 L'indicateur génère les signaux 1 et 2. La ligne Kijun-sen croise la ligne de prix.  La ligne Kijun-sen croise la ligne Tenkan-sen Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement. Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalis
SimSim Arrow 2MA MT5
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow 2MA est un ensemble d'indicateurs 2 MA standard. Le point d'intersection de la flèche est un signal de trading. Version pour MetaTrader 4 Les paramètres des indicateurs sont similaires aux indicateurs MA standard, l'un MA lent et l'autre MA rapide. Au point d'intersection, un signal de trading se produit.  Les indicateurs génèrent un signal lorsque la ligne MA rapide croise la ligne MA lente.  Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow KijunSen Plus MA est un indicateur de flèche propriétaire. Version de l'indicateur original avec les lignes KijuSen et MA. Version pour MetaTrader 4 L'indicateur génère un signal lorsque la ligne Kijun-sen croise la ligne MA. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement.. Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalisation fiable. Cependant, son
SimSim Trading Simple Signal MT5
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
MT5 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ5, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
5 (1)
Indicateurs
Un indicateur très simple mais efficace. Il est basé sur la ligne KijunSen de l’indicateur Ichimoku, sur laquelle est construite la moyenne mobile MA. Les signaux d’achat ou de vente se produisent lorsque ces deux lignes se croisent. J'utilise souvent la ligne indicatrice KijunSen pour mon trading : lorsque le prix est AU-DESSUS de cette ligne, je me concentre uniquement sur l'ACHAT, tandis que lorsqu'il est EN DESSOUS, je me concentre sur la VENTE. De plus, après avoir calculé la moyenne de
