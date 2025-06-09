SimSim Control Deal MT5

L'utilitaire ouvre des transactions sur la base des signaux des indicateurs de la série "SimSim ARROW".

L'utilitaire fonctionne exclusivement en tandem avec les indicateurs de la série « SimSim ARROW ».



Chacun de ces indicateurs possède un paramètre : « Transactions : aucune transaction, achat et vente, achat uniquement, vente uniquement ».

Si ce paramètre est défini sur la valeur : « Acheter et vendre ou Acheter uniquement ou Vendre uniquement », les signaux des indicateurs sont envoyés à l'utilitaire via des variables globales, ce qui lui permet d'ouvrir des transactions.



Paramètres utilitaires.

Pr_FixLot = 0,0 Transactions ouvertes avec un lot fixe. Pr_Risk = 0,0 % Transactions ouvertes par pourcentage de risque. Calcul : LOT = Lot maximum pour l'instrument * Pr_Risk / 100. Pr_Fix = 0,0 % Pourcentage de fixation du bénéfice du dépôt. Si le bénéfice est supérieur au montant = <Pr_Fix*Solde actuel/100>, toutes les transactions sont clôturées et les échanges se poursuivent.

À partir de la version 1.2, de nouveaux paramètres ont été introduits pour la prise en charge des transactions.

Pr_Prof = 0,0 Niveau de profit en pips ou unités SrHiLow Pr_Stop = 0,0 Niveau de stop en pips ou unités SrHiLow Pr_Breakeven = 0,0 Niveau de seuil de rentabilité pour protéger le profit en pips ou unités SrHiLow Pr_TrallProf = 0,0 Stop suiveur pour les transactions si le profit actuel en pips est supérieur au niveau Pr_TrallProfx ou aux unités SrHiLow Pr_TrallLoss = 0,0 Stop suiveur pour les transactions si le profit actuel en pips est inférieur au niveau Pr_TrallLoss ou aux unités SrHiLow Pr_PerHiLow = 300 Nombre de barres pour calculer la valeur moyenne SrHiLow



Utiliser la valeur SrHiLow pour les niveaux de stop, de profit, etc. est bien plus pratique que de simplement utiliser des pips.

Il est difficile de définir le montant du profit en pips pour différentes unités de temps. Pour 5 minutes et 6 heures, les valeurs sont probablement différentes. Et si vous spécifiez SrHiLow, cela s'avère très logique.

SrHiLow est la valeur moyenne (haute - basse) de la période, pour la période = Pr_PerHiLow.



Par exemple, le SrHiLow moyen en pips pour l'AUDUSD :

M1 = 8 M2 = 20 M3 = 23 M4 = 27 M5 = 28 M6 = 31 M10 = 40 M12 = 44 M15 = 49 M20 = 58 M30 = 75 H1 = 110 H2 = 166 H3 = 214 H4 = 314 H6 = 349 H8 = 398 H12 = 456 D1 = 603 W1 = 1574 MN1 = 3986

Si, par exemple, le niveau de profit de (SrHiLow) = 3, alors pour M5, il sera : 3 x 28 = 74 pips, et pour H3 : 3 x 214 = 642 pips.



Par exemple, le SrHiLow moyen en pips pour le XAUUSD :

M1 = 91 M2 = 224 M3 = 252 M4 = 268 M5 = 283 M6 = 344 M10 = 411 M12 = 469 M15 = 494 M20 = 577 M30 = 730 H1 = 1099 H2 = 1779 H3 = 2363 H4 = 2840 H6 = 2958 H8 = 3099 H12 = 3430 D1 = 4259 W1 = 6541 MN1 = 10093

Profit XAUUSD (SrHiLow) = 5, pour le profit M10 : 5*411 = 2055 pips, et pour H6 : 5*2958 = 14790 pips

Si la valeur du paramètre est comprise entre 0,001 et 10,0, elle est spécifiée en unités SrHiLow. Cet intervalle est suffisant pour le fonctionnement.

Si la valeur du paramètre est supérieure à 10, elle est spécifiée en pips.

Exemple de paramètres : Pr_Prof=5 Pr_Stop=1 Pr_Breakeven=0,5 Pr_TrallProf=2 Pr_TrallStop=3

Très pratique, cette proportion s'applique à toutes les unités de temps. La valeur du paramètre est multipliée par SrHiLow et les nombres sont exprimés en pips. Liste des indicateurs de la série "SimSim ARROW":

Initialement, l'utilitaire a été conçu comme un « Trade Trade » et une position avec un lot minimum a été ouverte sur la base d'un signal de l'indicateur. Cette étape offre au commerçant la possibilité d'entrer en douceur sur le marché, comme s'il tâtait le terrain avant de se baigner. Puis, au fur et à mesure que le trader prend confiance dans ses actions, il acquiert la liberté d'augmenter la taille du lot, ce qui lui permet de s'adapter au rythme du marché et d'augmenter sa position. Un tel algorithme facilite non seulement le processus de trading, mais sera également un assistant indispensable, vous rappelant l'importance de la taille et de la mesure à chaque étape. Alliant simplicité et fonctionnalité, l'utilitaire prend la forme non seulement d'un outil, mais d'un fidèle compagnon dans le monde des opportunités financières.