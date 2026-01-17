The Purge Legacy BTC

Un EA à la pointe de la modernité, une véritable merveille.

​Mon équipe et moi avons conçu cet outil comme un chef-d'œuvre « blue-chip », offrant une solution sécurisée pour trader et investir dans le Bitcoin. Que vous soyez adepte du Scalping, du Daytrading ou de l'investissement à long terme, The Purge Legacy BTC est la référence absolue du marché Bitcoin pour les investisseurs et les traders. Il est entièrement automatisé et doté de contrôles de risque rigoureux.

​Assurez-vous d'utiliser un courtier (broker) avec des spreads faibles et choisissez votre unité de temps préférée. Bien qu'il fonctionne parfaitement sur toutes les périodes, du M1 au D1, nous recommandons particulièrement le M1 à M15.

​Contactez-nous par message privé (DM) pour obtenir des conseils et les fichiers de configuration (set files).

​Bon trade à tous !

