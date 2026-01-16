Black Chameleon Scalper

Black Chameleon est basé sur un modèle de réaction dynamique des prix qui s’ajuste en continu au comportement actuel du marché.

Plutôt que de classer le marché en états fixes, l’indicateur se concentre sur :

  • Efficacité des prix à court terme
  • Changements de momentum
  • Variations rapides de la pression du marché
Cela lui permet de réagir naturellement à différents environnements de marché, sans dépendre de classifications rigides.

L’objectif est de réagir efficacement à l’évolution des conditions et de saisir des opportunités fréquentes et de courte durée.

Avis sur le prix de lancement :

Profitez du prix de lancement de $159, valable uniquement pendant les deux premières semaines.

Après cette période, le prix sera ajusté à $319.

Facteur Adaptatif

C’est le seul paramètre qui contrôle directement le comportement de l’indicateur :

Valeurs plus élevées → adaptation plus agressive, plus de signaux
Valeurs plus faibles → comportement plus fluide, signaux moins fréquents et plus stables

Cela permet à l’utilisateur d’ajuster précisément la réaction de l’indicateur aux nouvelles conditions du marché.

Signaux et Fiabilité

▲ Flèche → Signal d’entrée
𖦏 Symbole de visée → Signal de sortie

Les signaux ne sont jamais repeints ni recalculés.

Une fois tracés, ils restent définitivement sur le graphique.

Le taux de réussite est calculé à partir de :

  • Prix d’ouverture de la barre d’entrée
  • Prix d’ouverture de la barre de sortie

Instruments et Timeframes

Compatibilité du marché :

  • Forex
  • Or
  • Crypto
  • Indices et plus

L’indicateur montre un comportement cohérent sur plusieurs timeframes.

Utilisation recommandée :

  • Éviter les timeframes très courts
  • Utiliser M15 ou supérieur
  • Meilleure performance sur H1

Design clair et intuitif

  • Conçu pour être facile à utiliser quel que soit le niveau d’expérience
  • Pas de graphiques encombrés ni d’indicateurs inutiles
  • Seules les entrées, sorties et informations essentielles sont affichées
  • Toute la logique interne et la complexité restent en arrière-plan
Produits recommandés
Asia London New York Session Kill Zone
Rahul Shrikrishna Dani
Indicateurs
Session Kill zones with panel for quick changes. Asia Killzone London Killzone New York Killzone London Close Killzone In this indicator GMT+2 timings are used that are most common among many brokers. read the image attached in the screenshots to know more about sessions adjustments Session timings can be changed according to your broker timings and day light savings. Thank you :) Always open to feedback and criticism if it helps me provide you more value. - Rahul  My other indicators you may l
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Setup & Guide:  Download  MT5 Version here. To learn how to use the Indicator: Indicator Manual & Guide -   Read Here Exclusively for you: It's your chance to st
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Experts
CANADIAN TAIGA is a professional portfolio EA using trend-following trading system based on principles of volatility breakout and breakouts of support/ resistance levels. It works on all Canadian Dollar pairs. The core principle of the Canadian Taiga is to capture trading opportunities on all CAD pairs, using a sophisticated hedging module. Download CANADIAN TAIGA and test it on all Canadian Dollar Pairs as recommended, and if it does not what it is intended to do as described, do not purchase i
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilitaires
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indicateurs
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Experts
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
Super Matrix for EURUSD
GEORGIOS VERGAKIS
Indicateurs
WARNING:    This indicator is powerful, very high probability, not based on publically available algorithms. It's a matrix of 10 different entries, from 10 other pairs, determined by a machine learning algorithm and wave analysis (Fourier Series) over 2 years. it can detect major buy and sell signals, as well as trendless, narrow range, hours on the 30minute and H1 chart (for scalping strategies during the usually trendless Asian session), scalping breakout risk is eliminated. It tells you if E
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 3 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, nécessite une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Golden Scalper PRO a été développé précisément pour intégrer
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Experts
1.Determine the trend size based on the chart cycle.   An uptrend near the highest price in a period of time.   A trend down near the lowest price in a period of time. 2.   short-term trends.   Oversold and long;   Overbought, short. 3. Unwind positions based on overbought and oversold and profit points. real-time signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA Settings： You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range). The best performing symbol : E
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Experts
La stratégie Breakout génère des signaux d'entrée sur le marché lorsque le prix franchit la limite d'une certaine fourchette de prix. Pour créer la stratégie, nous avons utilisé les données historiques avec une qualité de 99,9% pour les 15 dernières années. Les meilleurs signaux ont été sélectionnés et les faux signaux ont été filtrés. L'Expert Advisor effectue une analyse technique et ne prend en compte que les cassures qui donnent les meilleurs résultats.  Il utilise un système de filtrage
XFlow4
Maxim Kuznetsov
Indicateurs
XFlow shows an expanding price channel that helps determine the trend and the moments of its reversal. It is also used when accompanying transactions to set take profit/stop loss and averages. It has practically no parameters and is very easy to use - just specify an important moment in the history for you and the indicator will calculate the price channel. DISPLAYED LINES ROTATE - a thick solid line. The center of the general price rotation. The price makes wide cyclical movements around the
Smart Channels
Ivan Simonika
Indicateurs
Smart Channel is a non-redrawing channel indicator based on moving averages. The indicator is used to identify trends in financial markets and indicates the direction of price movement. Smart Channel, in fact, is a miniature trading strategy, since, regardless of the construction methods, it uses the tactics of rebounding from the boundaries of the built channel, and the boundaries themselves are used as guidelines for the correct placement of stop loss and take profit orders. The key differe
Calculated
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
Calculated trend indicator, can be used with an optimal risk to profit ratio, shows successful signals. Uses two options for settings. Shows favorable moments for entering the market with arrows. The probability of a successful trend is not very bad! The indicator can be used both for pipsing on small periods, and for long-term trading. The indicator does not redraw and does not lag. It works on all currency pairs and on all timeframes.
Godfather
Ivan Simonika
Indicateurs
The intelligent algorithm of the Godfather indicator accurately determines the trend, filters out market noise and generates entry and exit levels. The indicator will help in finding entry points when analyzing the price chart. The program first receives a "snapshot" of the graph, then analyzes it. The results are reported to the trader in the form of signals. The main purpose of this indicator is to determine the moments of entries and exits from transactions, so the indicator displays only th
Transition to quality
Maryna Shulzhenko
Indicateurs
Trading with the Transition to quality indicator is as simple as possible, if a blue arrow appears on the chart pointing up, a buy deal is opened. In the same case, if you see a red arrow pointing down, open a sell order. That is, everything is as simple as possible, positions are closed according to the reverse scheme, that is, as soon as a signal is received to open an order in the opposite direction from your position. For example, you opened a long position (sell), close it when a red arro
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Experts
This Expert Advisor is based on advanced neural networks. Main EA features After training, the EA remembers the patterns of each currency pair . Therefore, re-training the currency pair is not required when changing a currency pair. Fixed Take Profit and Stop Loss levels are set in the inputs. Multi-currency trading . ‌Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Preparing for trade and training It is recommended to train the EA. For better understanding, we posted
Smart Exit Profit Line
Mansuri Parvez
Indicateurs
Please contact me at telegram  https://t.me/smartforex7 After purchasing SmartForex Indicator then Use This Indicator...................... SMART EXIT PROFIT LINE Indicator is very Helpful with SmartForex Indicator ........................................ SMART EXIT PROFIT LINE Indicator Attach with SmartForex Indicator after then Red Line Show Exit buy Profit , Green Line show Exit Sell Profit................
FREE
TrendSys
Maryna Shulzhenko
Indicateurs
Trend Sys, an indicator designed to detect trends in price movement and allows you to quickly determine the direction of the trend. The best way to trade Trend Sys is to enter the market when Trend Sys peaks and goes the other way. This is a sign of a trend reversal. I hope you enjoy this indicator and leave your comments to make it even better. Good luck and happy trading.
Orions Bands Suocera
Umberto Boria
Indicateurs
L'indicateur est comme une belle-mère, qui parle souvent, parle beaucoup et souvent de manière inappropriée. L'indicateur, en plus de nous donner un signal d'entrée sur des paramètres que j'énumérerai ensuite, surveille la tendance du pas de temps horaire, OSMA pour comprendre le sens d'entrée, RSI pour détecter d'éventuelles conditions de surachat ou de survente dont s'abstenir, ATR pour le volatilité et ADX pour la tendance. Indicateur non recommandé pour les débutants. Seul le jugement humai
Quick Lines Tool
Aleksandr Bacho
Indicateurs
Quick Lines Tool: un indicateur Pratique pour tracer des lignes de tendance et des rectangles Quick Lines Tool est un indicateur puissant et intuitif pour MetaTrader 4, conçu pour les traders qui ont besoin d'outils d'analyse technique rapides et efficaces. Avec cet indicateur, vous pouvez facilement créer des lignes de tendance, des niveaux de support/résistance (AP/DW) et des rectangles, en optimisant le processus de balisage des graphiques. L'indicateur est idéal pour les débutants et les t
North Star EA
Zhongqu Wu
Experts
North Star EA is a trend EA, not  a Martin  EA,  non optimized EA.  just use fix lot size, auto get fix stop loss and take profit value, Max 3 open positions.EA has passed multiple platform tests.  Small capital withdrawal and no risk of exposure ！        North Star EA is a complex algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes use of Combination of Vector calculus and trend indicators an
Trend Sim
Ivan Simonika
Indicateurs
This is a professional Trend Sim indicator. The intelligent algorithm of the Trend Sim indicator accurately detects the trend, filters out market noise and generates input signals and exit levels. Functions with advanced statistical calculation rules improve the overall performance of this indicator. The indicator displays signals in a simple and accessible form in the form of arrows (when to buy and when to sell). Knowing the entry point of each of the currencies is very important for every f
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicateurs
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
DayLevelsSignalPro
Vladimir Chebonenko
Indicateurs
The MT4 " DayLevelsSignalPro " indicator . Signal Indicator – generates the most accurate buy / sell signals . Noise filtering indicator  – reduces false signals . Signal information with a clear , understandable and visually convenient view . User- friendly graphical interface ( colors , sound notifications , customization options ) . - Generation of a breakdown signal for significant peaks of the Current day . - Generation of a signal for the breakdown of the previous Day 's Level - Generation
Price Action Forex Trading Robot
FXRaid UK Ltd
Experts
This is a Price Action based EA. No martingale or hedging strategy is used here. The EA is for EURUSD Only. Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band and ADX. Also we check the market trend.only enter for buy if its an uptrend and sell if its a sell market. Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take profit. Also we have trailing
Cancer
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
Cancer indicator is great for trend trading! An intelligent indicator algorithm with high probability shows the points of potential market reversal. If you are trading in a trend, then a trading strategy built on the basis of this indicator is perfect for you. The indicator filters out market noise, almost everything and all the necessary functions for working with a thread are built into one tool. It works on all currency pairs and on all timeframes, indicator setting - according to your desire
CyNeron MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.5 (4)
Experts
CyNeron : Le trading de précision rencontre l'innovation de l'IA Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de copies vendues Copies disponibles : 5 Analyse instantanée pilotée par l'IA : Une première sur le marché CyNeron est le premier EA sur le marché à intégrer une IA avancée dans une approche de trading révolutionnaire, capturant et traitant des instantanés détaillé
Icarus BolliBand Change Display Indicator
James D Scuderi
Indicateurs
Icarus Bolli-Band Change Display(TM) Indicator is a simple, but highly effective tool for visually identifying areas where the all-important 'Bollinger Band' values are in a state of expansion, contraction of neither. The traditional Bollinger Bands have been widely applied to trading charts globally since their creation by John Bollinger several decades ago. One of the limitations of the traditional Bollinger Bands is the ability to clearly identify when the bands are in fact expanding or contr
Icarus Reversals Indicator FULL Suite
James D Scuderi
Indicateurs
The Icarus Reversals(TM) Indicator is a powerful tool to identify high-probability reversal points, across all instruments.  The Reversals Indicator provides traders and investors with a simple-to-use and highly dynamic insight into points of likely price-action reversals.  Generated by a unique proprietary code-set, the Reversals Indicator generates long and short trade signals, which can be customised for all inputs, allowing for the complete optimisation fitted to any trader or investor style
Element 8
Vladimir Deryagin
Experts
The Expert Advisor works on the basis of a position reversal following the trend. The Expert Advisor settings are intuitive. You can use this Expert Advisor on any currency pair, having previously selected the settings using testing. Expert Advisor settings, description: (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) - select the day of the week of trading, or the hour on this day, until which you can trade. Magic is a unique number of open trades. Volume - the trading volume
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
Indicateur Miraculous – Outil Forex et Binaire 100% Non-Repaint Basé sur le Carré de Neuf de Gann Cette vidéo présente l' Indicateur Miraculous , un outil de trading très précis et puissant, spécifiquement développé pour les traders du Forex et des Options Binaires . Ce qui rend cet indicateur unique est sa fondation sur le légendaire Carré de Neuf de Gann et la Loi de Vibration de Gann , en faisant l'un des outils de prévision les plus précis disponibles dans le trading moderne. L'Indicateur Mi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
Découvrez l'Indicateur d'Avion F-16, un outil de pointe pour MT4 conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Inspiré par la vitesse et la précision inégalées de l'avion de chasse F-16, cet indicateur combine des algorithmes avancés et une technologie de pointe pour offrir des performances inégalées sur les marchés financiers. Avec l'Indicateur d'Avion F-16, vous surplomberez la concurrence car il fournit une analyse en temps réel et génère des signaux de trading hautement précis. Ses f
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicateurs
SHOGUN Trade - The Shocking Truth of 16 Years Unoptimized. Strategic Market Structure & The Art of Maximizing Gains. The Truth of "16 Years" That Even Stunned the Developer First, please take a look at the attached image (backtest results). This is the verification result for USDJPY H1 for a full 16 years, from January 1, 2010, to January 1, 2026. To be clear: This is NOT an EA (Expert Advisor) for sale. It is a manual trading indicator system. However, I dare to present this graph to you and
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicateurs
Cet indicateur est un indicateur d'analyse automatique des vagues, parfait pour le trading pratique ! Cas... Remarque :   je n'ai pas l'habitude d'utiliser des noms occidentaux pour l'évaluation des vagues. En raison de l'influence de la convention de dénomination de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), j'ai nommé la vague de base comme   un stylo   et la bande d'onde secondaire comme   un segment   . en même temps, le segment a la direction de la tendance.Le   segment de tendance principal   est no
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicateurs
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicateurs
The Only 100% Universal Tool! Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicators are based on a man-made formula. They often lag, fail over time, or need constant re-o
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicateurs
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicateurs
OrderFlow Absorption – Indicateur professionnel de delta et de signaux d’absorption pour MT4 Libérez la puissance de l’analyse réelle du flux d’ordres avec OrderFlow Absorption – l’indicateur ultime d’histogramme delta et de signaux d’absorption pour MetaTrader 4. Conçu pour les traders qui veulent comprendre ce qui se passe réellement derrière chaque mouvement de prix, cet outil révèle la pression d’achat/vente cachée et les événements d’absorption qui font bouger le marché. Fonctionnalités Vis
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicateurs
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicateurs
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (1)
Indicateurs
Super Signal – Skyblade Edition Système de signaux de tendance professionnel sans repaint / sans latence, avec un taux de réussite exceptionnel | Pour MT4 / MT5 Il fonctionne mieux sur des unités de temps inférieures, comme 1 minute, 5 minutes et 15 minutes. Caractéristiques principales : Super Signal – Skyblade Edition est un système de signaux intelligent conçu spécifiquement pour le trading de tendance. Il utilise une logique de filtrage multicouche pour détecter uniquement les mouvements d
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur analyse le volume à partir de chaque point et calcule les niveaux d'épuisement du marché pour ce volume. Il se compose de trois lignes : Ligne d'épuisement du volume haussier Ligne d'épuisement du volume baissier Une ligne indiquant la tendance du marché. Cette ligne change de couleur pour refléter si le marché est haussier ou baissier. Vous pouvez analyser le marché à partir de n'importe quel point de départ que vous choisissez. Une fois qu'une ligne d'épuisement du volume est atte
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryIndicator is a highly accurate indicator for trading binary options. It shows excellent results in scalping. This indicator is based in multifactor analysis of trend indicators, as well as confirmation oscillators, which in the end gives an increased accuracy of signals. Advantages of the indicator Increased accuracy of signals. Excellent results when trading binary options with a short expiration time from M30 to M1 . It works on any timeframes. Works with any trade symbols. Parameters
Scalping signals M1
Andrey Kozak
Indicateurs
Chaque acheteur de l’indicateur Scalping signals M1 reçoit GRATUITEMENT un robot de trading automatique qui exécute les signaux de l’indicateur de manière totalement autonome. Scalping signals M1 — système complet d’entrées en tendance pour le M1 Scalping signals M1 transforme le graphique en une carte d’action claire : le canal de tendance coloré indique la direction du marché, et les flèches marquent les points d’entrée potentiels. Il suffit de suivre la direction du canal et les flèches — mêm
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicateurs
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
Indicateurs
Titre : Guide de Structure BBMA - Guide de Structure BBMA Description : Le Guide de Structure BBMA est un indicateur MQL4 spécialisé conçu pour aider les traders à comprendre plus facilement et efficacement l'évolution de la structure BBMA. BBMA, ou "Bollinger Bands Moving Average", est connu pour son slogan "Un Pas en Avant", soulignant l'importance de comprendre en profondeur la structure du marché. Avec le Guide de Structure BBMA, vous pouvez rapidement identifier les motifs de base de la
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et les
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicateurs
Signal GoldRush Trend Arrow L'indicateur GoldRush Trend Arrow Signal fournit une analyse précise et en temps réel des tendances, spécialement conçue pour les scalpers à haute vitesse et à court terme sur la paire XAU/USD. Conçu spécialement pour les intervalles de temps d'une minute, cet outil affiche des flèches directionnelles indiquant clairement les points d'entrée, ce qui permet aux scalpers de naviguer en toute confiance dans des conditions de marché volatiles. L'indicateur se compose
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
Indicateurs
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Golden Gendut
Anthonius Soruh
5 (1)
Indicateurs
Gendel Gendut is Binary Option Indicator From @realTatino Trade with expaired time Pairs : All Forex Pair Time Frame : M5 only Trade Time All Time Alert : Alert Message, Alert Email, Alerts Push Buffer : 4 Buffer (0,2 (Buy) || 1,3 (Sell) Broker Suitable : All Broker Binary With Forex Pair Auto Trade : Yes Repaint : NO Delay : NO Other Binary Indicator : https://www.mql5.com/en/market/product/70915 https://www.mql5.com/en/market/product/71054 https://www.mql5.com/en/market/product/57755 etc IND
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
Indicateurs
This indicator is SO SIMPLE… when the green Rise Coming arrow appears, a price drop may be on the way! Plain and easy profits! As you receive more than one 'Rise Coming' text signal in a downtrend, it means momentum is building larger for a bull run. HOW TO USE 1. When the green "Rise Coming" text appears, a price jump may be on the way! This indicator Never Repaints! To get the best setting it's a matter of tweaking the indicator until it gives you the best results. Our recommendation, and what
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indicateurs
The We-Spread mt4 indicator is a spread trading tools and it is suitable for those who want to study the markets with a different approach to the contents that are normally available in online trading bookstores. I think the Spread Trading strategy is one of the best I've ever used in the last few years. This is a unique indicator for spread trading because allow you to study till 3 spreads in one time. What is Spread Trading on forex The Spread Trading is the study of the strength of 2 currency
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicateurs
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicateurs
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
The Hurricane Indicator
Paul Nicholas Clevett
5 (1)
Indicateurs
Currently switched to the 4 hour chart - but use other time frames for confirmation. :-)  I change my main time frame based on the market movement at the time. The Hurricane Forex Indicator is a multi time frame indicator that includes such things as Trade Notifications, Trade Calculator, Momentum Indicator, risk reward and much more. We have a free Trade room for our users as well. Please check out the video for full details of how this indicator works as it has over 15 years worth of developme
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indicateurs
We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Indicateurs
The ZhiBiJuJi indicator analysis system uses a powerful internal loop to call its own external indicators, and then calls the analysis before and after the cycle. The data calculation of this indicator analysis system is very complicated (calling before and after the cycle), so the hysteresis of the signal is reduced, and the accuracy of the advance prediction is achieved. This indicator can be used in all cycles on MT4, and is most suitable for 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hours. Buy:    
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis