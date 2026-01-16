Black Chameleon Scalper
- Indicateurs
- Pedro Potter
- Version: 1.0
- Activations: 5
Black Chameleon est basé sur un modèle de réaction dynamique des prix qui s’ajuste en continu au comportement actuel du marché.
Plutôt que de classer le marché en états fixes, l’indicateur se concentre sur :
- Efficacité des prix à court terme
- Changements de momentum
- Variations rapides de la pression du marché
L’objectif est de réagir efficacement à l’évolution des conditions et de saisir des opportunités fréquentes et de courte durée.
Avis sur le prix de lancement :
Profitez du prix de lancement de $159, valable uniquement pendant les deux premières semaines.
Après cette période, le prix sera ajusté à $319.
Facteur Adaptatif
Signaux et Fiabilité
Une fois tracés, ils restent définitivement sur le graphique.
Le taux de réussite est calculé à partir de :
- Prix d’ouverture de la barre d’entrée
- Prix d’ouverture de la barre de sortie
Instruments et Timeframes
Compatibilité du marché :
- Forex
- Or
- Crypto
- Indices et plus
L’indicateur montre un comportement cohérent sur plusieurs timeframes.
Utilisation recommandée :
- Éviter les timeframes très courts
- Utiliser M15 ou supérieur
- Meilleure performance sur H1
Design clair et intuitif
- Conçu pour être facile à utiliser quel que soit le niveau d’expérience
- Pas de graphiques encombrés ni d’indicateurs inutiles
- Seules les entrées, sorties et informations essentielles sont affichées
- Toute la logique interne et la complexité restent en arrière-plan