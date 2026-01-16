Black Chameleon Scalper

Black Chameleon est basé sur un modèle de réaction dynamique des prix qui s’ajuste en continu au comportement actuel du marché. Plutôt que de classer le marché en états fixes, l’indicateur se concentre sur :

Efficacité des prix à court terme

Changements de momentum

Variations rapides de la pression du marché

Cela lui permet de réagir naturellement à différents environnements de marché, sans dépendre de classifications rigides.

L’objectif est de réagir efficacement à l’évolution des conditions et de saisir des opportunités fréquentes et de courte durée. Avis sur le prix de lancement :



Profitez du prix de lancement de $159, valable uniquement pendant les deux premières semaines. Après cette période, le prix sera ajusté à $319.

Facteur Adaptatif

C’est le seul paramètre qui contrôle directement le comportement de l’indicateur :





Valeurs plus élevées → adaptation plus agressive, plus de signaux

Valeurs plus faibles → comportement plus fluide, signaux moins fréquents et plus stables





Cela permet à l’utilisateur d’ajuster précisément la réaction de l’indicateur aux nouvelles conditions du marché.





Signaux et Fiabilité

▲ Flèche → Signal d’entrée

𖦏 Symbole de visée → Signal de sortie





Les signaux ne sont jamais repeints ni recalculés.

Une fois tracés, ils restent définitivement sur le graphique. Le taux de réussite est calculé à partir de :

Prix d’ouverture de la barre d’entrée

Prix d’ouverture de la barre de sortie

Instruments et Timeframes

Compatibilité du marché :

Forex

Or

Crypto

Indices et plus

L’indicateur montre un comportement cohérent sur plusieurs timeframes. Utilisation recommandée :



Éviter les timeframes très courts

Utiliser M15 ou supérieur

Meilleure performance sur H1

Design clair et intuitif