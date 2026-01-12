Ai Smart 1OOO MT4

SIGNAL EN DIRECT D'UN COMPTE DE TRADING RÉEL :

Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2353183

L'Expert Advisor (EA) sera vendu en lots limités pour garantir les droits de tous les clients acheteurs.

Ai Smart 1000 est une solution pour les traders qui recherchent non seulement un algorithme automatisé, mais un système de trading intelligent de niveau premium. C'est un outil pour ceux qui valorisent la profondeur de l'analyse, une approche structurée et une discipline d'exécution élevée.

N'utilise pas de méthodes de trading dangereuses.

Fonctionne avec 28 paires de devises majeures et croisées, y compris l'or (XAUUSD).

Place toujours des ordres Stop Loss, Take Profit et Break-even.

Pas de Martingale.

Pas de Grid Trading.

Pas de Moyennage de Pertes.

Chaque transaction est une décision indépendante et est toujours exécutée avec une gestion des risques clairement définie.

Le système comprend plusieurs niveaux de protection, tels que :

Ajustement dynamique du Stop-Loss basé sur la volatilité.

Contrôle du drawdown et limitation de l'exposition au risque.

Réduction automatique de l'activité de trading dans des conditions de marché défavorables.

Important : Ai Smart 1000 est conçu pour des conditions de marché réelles.

Le système utilise une logique adaptative avec support IA et un filtre d'actualités, qui dépendent de la fonction WebRequest – une fonctionnalité non supportée dans le Strategy Tester. Par conséquent, l'EA ne fonctionne pas dans le Testeur ! Il nécessite un marché en direct.

Recommandations :

Paire de devises : XAUUSD (elle détectera automatiquement les autres paires)

Unité de temps : M30

Dépôt minimum : 100$

Effet de levier : 1:20 et plus

Courtier : Tout courtier, de préférence avec un faible spread.

VPS : Utilisez un VPS pour que l'EA fonctionne 24h/24 et 7j/7.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Q : Puis-je effectuer un backtest d'Ai Smart 1000 ?

R : Non. Ai Smart 1000 ne peut pas être testé dans le Strategy Tester car ses fonctionnalités dépendent d'une connexion en direct à divers modèles d'IA. Ces IA ne répondent qu'en temps réel, donc ce comportement ne peut pas être émulé dans les backtests traditionnels.

Q : Pourquoi AI Smart n'utilise-t-il pas le Martingale, le Grid, etc. ?

R : Notre objectif principal est le trading sain. Nous savons tous où mènent les EA utilisant le Martingale ou le Grid – exactement, à la perte du dépôt. Par conséquent, notre EA trade exclusivement avec Stop Loss et Take Profit. Toutes les transactions sont contrôlées par l'IA.

Q : Comment obtenir une Licence ? Et à quoi sert-elle ?

R : Nous prenons la sécurité de l'EA très au sérieux et avons décidé de tout gérer via nos serveurs pour empêcher tout accès non autorisé à l'EA Ai Smart 1000. Après location ou achat, vous devez envoyer le numéro de compte de votre terminal de trading et, en retour, vous recevrez la confirmation de la licence et un lien pour rejoindre notre chat privé.

Q : Ai Smart 1000 est-il facile à utiliser ?

R : Ai Smart 1000 est un outil très avancé avec de nombreux paramètres, mais toutes les actions se déroulent sur nos serveurs. Nos serveurs fonctionnent sur une carte graphique NVIDIA H100 80 Go. Vous devez simplement installer l'EA selon les instructions et profiter des bénéfices.