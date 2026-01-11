SmartGOLDEA
Experts
Fu Tak Tin
Version: 2.10
Mise à jour: 11 janvier 2026
Activations: 5
Voici un Expert Advisor (EA) complet pour MetaTrader 4, conçu pour le trading de l'or (XAUUSD). Un capital d'investissement de **3000 USD** est recommandé pour établir un revenu passif à long terme.
**Fonctionnalités principales :**
1. **Fonction de trading principale :**
* **Système de trading par grille (Grid Trading)**
* Jusqu'à 10 niveaux de grille
* Fermeture automatique des ordres et nouvelle prise de position après l'atteinte de l'objectif de chaque niveau
2. **Fonction de gestion des risques :**
* **Mécanisme de protection**
* **Zone d'exclusion (No Trade Zone) :**
* Calcule le prix le plus élevé des 7 derniers jours
* N'effectue aucun trade dans une fourchette de 1000 pips (personnalisable) de ce prix haut
* Évite le risque d'achat au sommet
3. **Fonction de contrôle technique :**
* **Gestion du capital :**
* Calcul automatique de la taille des lots (basé sur un pourcentage de risque)
* Contrôle du risque maximal (par défaut 1 %)
* **Fonction de verrouillage des bénéfices**
* **Définition d'un objectif de profit** (ex. : 50 000 $)
4. **Fonction de visualisation :**
* Affichage sur le graphique
* Affichage de l'état du compte (Capitaux propres, Bénéfice verrouillé, Marge disponible)
* État du mécanisme de protection
5. **Vérification des conditions du marché :**
* **Filtre ATR (Average True Range / Écart moyen vrai) :**
* Exécute des trades uniquement lorsque la volatilité du marché est suffisante
🔧 **Configuration des paramètres**
Paramètres d'entrée (visibles dans la fenêtre des propriétés de MT4) :
* Numéro magique (Magic Number)
* Distance de la zone d'exclusion
* Activation/désactivation du mécanisme de protection
* Session de trading
📈 **Idéal pour :**
* Le trading de l'or (XAUUSD)
* Les environnements de marché en range/oscillants
* Les stratégies de détention à moyen et long terme
* Les besoins nécessitant un contrôle strict des risques