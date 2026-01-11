SmartGOLDEA

Voici un Expert Advisor (EA) complet pour MetaTrader 4, conçu pour le trading de l'or (XAUUSD). Un capital d'investissement de **3000 USD** est recommandé pour établir un revenu passif à long terme.





**Fonctionnalités principales :**





1. **Fonction de trading principale :**

* **Système de trading par grille (Grid Trading)**

* Jusqu'à 10 niveaux de grille

* Fermeture automatique des ordres et nouvelle prise de position après l'atteinte de l'objectif de chaque niveau





2. **Fonction de gestion des risques :**

* **Mécanisme de protection**

* **Zone d'exclusion (No Trade Zone) :**

* Calcule le prix le plus élevé des 7 derniers jours

* N'effectue aucun trade dans une fourchette de 1000 pips (personnalisable) de ce prix haut

* Évite le risque d'achat au sommet





3. **Fonction de contrôle technique :**

* **Gestion du capital :**

* Calcul automatique de la taille des lots (basé sur un pourcentage de risque)

* Contrôle du risque maximal (par défaut 1 %)

* **Fonction de verrouillage des bénéfices**

* **Définition d'un objectif de profit** (ex. : 50 000 $)





4. **Fonction de visualisation :**

* Affichage sur le graphique

* Affichage de l'état du compte (Capitaux propres, Bénéfice verrouillé, Marge disponible)

* État du mécanisme de protection





5. **Vérification des conditions du marché :**

* **Filtre ATR (Average True Range / Écart moyen vrai) :**

* Exécute des trades uniquement lorsque la volatilité du marché est suffisante





🔧 **Configuration des paramètres**

Paramètres d'entrée (visibles dans la fenêtre des propriétés de MT4) :

* Numéro magique (Magic Number)

* Distance de la zone d'exclusion

* Activation/désactivation du mécanisme de protection

* Session de trading





📈 **Idéal pour :**

* Le trading de l'or (XAUUSD)

* Les environnements de marché en range/oscillants

* Les stratégies de détention à moyen et long terme

* Les besoins nécessitant un contrôle strict des risques