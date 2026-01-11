SmartGOLDEA

Voici un Expert Advisor (EA) complet pour MetaTrader 4, conçu pour le trading de l'or (XAUUSD). Un capital d'investissement de **3000 USD** est recommandé pour établir un revenu passif à long terme.

**Fonctionnalités principales :**

1.  **Fonction de trading principale :**
    *   **Système de trading par grille (Grid Trading)**
    *   Jusqu'à 10 niveaux de grille
    *   Fermeture automatique des ordres et nouvelle prise de position après l'atteinte de l'objectif de chaque niveau

2.  **Fonction de gestion des risques :**
    *   **Mécanisme de protection**
    *   **Zone d'exclusion (No Trade Zone) :**
        *   Calcule le prix le plus élevé des 7 derniers jours
        *   N'effectue aucun trade dans une fourchette de 1000 pips (personnalisable) de ce prix haut
        *   Évite le risque d'achat au sommet

3.  **Fonction de contrôle technique :**
    *   **Gestion du capital :**
        *   Calcul automatique de la taille des lots (basé sur un pourcentage de risque)
        *   Contrôle du risque maximal (par défaut 1 %)
    *   **Fonction de verrouillage des bénéfices**
    *   **Définition d'un objectif de profit** (ex. : 50 000 $)

4.  **Fonction de visualisation :**
    *   Affichage sur le graphique
    *   Affichage de l'état du compte (Capitaux propres, Bénéfice verrouillé, Marge disponible)
    *   État du mécanisme de protection

5.  **Vérification des conditions du marché :**
    *   **Filtre ATR (Average True Range / Écart moyen vrai) :**
        *   Exécute des trades uniquement lorsque la volatilité du marché est suffisante

🔧 **Configuration des paramètres**
Paramètres d'entrée (visibles dans la fenêtre des propriétés de MT4) :
*   Numéro magique (Magic Number)
*   Distance de la zone d'exclusion
*   Activation/désactivation du mécanisme de protection
*   Session de trading

📈 **Idéal pour :**
*   Le trading de l'or (XAUUSD)
*   Les environnements de marché en range/oscillants
*   Les stratégies de détention à moyen et long terme
*   Les besoins nécessitant un contrôle strict des risques
