🚀 OFFRE DE LANCEMENT !





90 % DE RÉDUCTION





Nous sommes tellement convaincus des performances de Goat que nous le lançons à un prix exceptionnellement bas pour nos premiers utilisateurs. Ce prix ne sera plus jamais aussi bas.





Prix réduit pour les premiers acheteurs :





88 premiers acheteurs : 90 % de réduction, soit 499 $





99 acheteurs suivants : 50 % de réduction, soit 2 490 $





Tous les acheteurs suivants : PRIX PLEIN, soit 4 990 $





Achetez Goat et laissez un avis positif pour nous encourager. Merci !





Description du produit :





Marre des EA qui font exploser les comptes sur les marchés volatils ? Bienvenue sur Goat Pro, la nouvelle génération du trading de grille. Nous ne nous contentons pas de survivre aux turbulences du marché : nous y excellons. Goat est un système de grille intelligent et auto-correcteur, conçu avec une grille quantique adaptative ADX propriétaire et un système de sécurité multicouche qui rend la liquidation de compte un lointain souvenir.





🧠 DIFFÉRENCE : Comment nous atteignons une protection contre la liquidation d'environ 99 %





Les EA traditionnels à grille échouent car ils sont rigides. Goat est adaptatif et intelligent.





Grille quantique adaptative ADX : L'EA analyse dynamiquement la volatilité du marché grâce à l'indicateur ADX.





Faible volatilité : La grille se resserre pour générer des profits petits et fréquents.





Forte volatilité : La grille s'élargit considérablement, offrant ainsi de l'espace à la position et évitant une accumulation dangereuse. C'est la clé pour traverser les périodes d'annonces économiques !





Système de sauvetage progressif (le « filet de sécurité ») : Si la grille atteint son niveau maximal, l'EA ne s'arrête pas. Il active son mode de sauvetage progressif, déployant des contre-trades stratégiquement calculées avec un multiplicateur de lot conservateur pour lisser la moyenne et ramener systématiquement la position vers un profit.





Condition de démarrage intelligente : L'EA utilise une condition de démarrage ADX pour ne commencer à trader que dans des environnements de faible volatilité, entrant sur le marché au moment le plus calme possible et évitant les fluctuations brusques.





Gestion des risques à plusieurs niveaux :





Limites de perte journalière et totale : Plafonds fixes pour éviter toute perte incontrôlée.





Prise de bénéfices intelligente : Fermeture de toutes les positions une fois un objectif de profit défini par l’utilisateur atteint, réinitialisant le système pour un nouveau départ en toute sécurité.





⚙️ Choisissez votre style de trading





La paire EUR/USD est idéale





mais vous pouvez trader toutes les devises avec prudence





Goat s’adapte à votre capital et à votre appétit pour le risque grâce à trois modes optimisés et calculés automatiquement :





Mode AGRESSIF : Pour les traders confiants.





Capital recommandé : 3 000 $ et plus





Potentiel de profit plus élevé, cycles plus rapides.





Mode NORMAL : L’équilibre parfait.





Capital recommandé : 6 000 $ et plus





Le juste milieu pour une croissance robuste et une sécurité optimale.





Mode FAIBLE RISQUE : Pour la préservation du capital.





Capital recommandé : 9 000 $ et plus





Sécurité maximale, courbe de capital plus stable.





⚠️ AVERTISSEMENT IMPORTANT CONCERNANT LE CAPITAL - À LIRE ATTENTIVEMENT





Est-il possible d'utiliser ce logiciel avec un compte de 1 000 $ ? Techniquement, oui. Est-ce recommandé ? C'est extrêmement risqué.





Les montants minimums recommandés (3 000 $/6 000 $/9 000 $) sont calculés pour garantir au système un capital suffisant afin d'utiliser efficacement l'intégralité de son système de sécurité de secours et de progression.





Trader avec un capital nettement inférieur (par exemple, 1 000 $) affaiblit considérablement les mécanismes de protection du conseiller expert, augmentant ainsi les risques lors de périodes prolongées de forte volatilité.





Pour un taux de sécurité d'environ 99 % contre la liquidation, veuillez respecter le capital minimum recommandé. Nous fournissons les outils de sécurité ; leur utilisation correcte est la clé de votre succès (cependant, un événement majeur comme le krach boursier lié à la COVID-19 peut mettre le conseiller expert à rude épreuve ; pour minimiser les risques, arrêtez-le jusqu'à ce que le marché se stabilise).





🎯 C'est le moment de choisir !





Vous pouvez continuer à utiliser des EA qui misent sur les fluctuations du marché, ou opter pour un système qui gère le marché en toutes circonstances.





Goat Pro EA n'est pas un pari ; c'est une stratégie calculée et éprouvée pour une croissance constante de votre capital.





Cliquez sur le bouton ACHETER MAINTENANT avant que le prix n'augmente. Rejoignez le cercle restreint des traders qui ont trouvé une méthode plus intelligente pour générer des profits.





Tradez en toute confiance. Tradez avec Goat Pro.