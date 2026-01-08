Better Winner Oscillator

L'Oscillateur Winner est un indicateur de momentum pondéré par le volume qui mesure la force du marché entre 0 et 100. Cet outil technique combine l'action des prix avec les données de volume pour fournir aux traders des signaux plus clairs sur les changements de tendance potentiels et les conditions du marché.

L'indicateur utilise deux paramètres principaux - Periods et SmoothingPeriod. Le paramètre Periods contrôle la fenêtre de rétrospection pour les calculs, tandis que SmoothingPeriod détermine comment les données sont moyennées. Ensemble, ils créent un histogramme qui oscille entre des conditions haussières (vert lime) et baissières (rouge).

La fonctionnalité d'alerte intégrée avertit les traders lorsque l'oscillateur recroise depuis un territoire de surachat (au-dessus de 70) ou de survente (en dessous de 30). Le paramètre UseCurrentBar permet aux traders de choisir si les alertes se déclenchent sur la barre en cours de formation ou uniquement sur les barres complétées, offrant une flexibilité pour différents styles de trading.

L'Oscillateur Winner excelle dans l'identification des divergences et des conditions de marché extrêmes, le rendant précieux tant pour les traders de retournement que de momentum sur tous les horizons temporels et marchés.