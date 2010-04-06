HSS Pro Price Action EA rq

HSS PRO PRICE ACTION EA - Un excellent système de trading intraday basé sur l'analyse de l'action des prix !





Cet Expert Advisor est un outil « configurez et oubliez » qui gère tout pour vous ! 8 fichiers de configuration sont disponibles pour 8 paires de devises.





La stratégie de trading repose sur les figures d'action des prix les plus puissantes : le Marteau et l'Étoile Filante, combinées aux techniques de suivi de tendance et de scalping.





L'EA fonctionne sur l'unité de temps H1 pendant les sessions européennes et américaines.









Fonctionnalités de l'Expert Advisor :

- L'EA peut fonctionner simultanément sur 8 paires.

- Calcul automatique des lots en fonction du solde du compte.

- Gestion des risques avec intérêts composés intégrée par défaut.

- Les SL et TP sont dynamiques et s'adaptent automatiquement à la volatilité du marché. - Chaque transaction possède un Stop Loss (SL) et un Take Profit (TP) invisibles pour le courtier.

- Système de filtrage intelligent : filtre de tendance, filtre d'oscillateur, filtre de jours ouvrés, filtre d'heures ouvrées et filtre de spread.

- Solde minimum requis pour exécuter le robot : 100 $.

- Effet de levier : de 1:30 à 1:2000.

- Paires de trading : GBPCHF, NZDUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY.

- Unité de temps : H1.

- Heures de fonctionnement : le robot recherche des opportunités d'entrée en fonction des filtres de jours ouvrés et d'heures ouvrées (sessions UE et États-Unis). Si aucune transaction n'est ouverte pendant les heures de fonctionnement, cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique.

- Fonctions Trailing Stop adaptatif et BreakEven.

- Affichage des informations : le robot affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est associé.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges. - L'affichage des informations sur le spread et le swap peut se trouver dans n'importe quel coin du graphique.





Installation :

- Ouvrez les 8 graphiques recommandés :

GBPCHF, NZDUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY.

- Sélectionnez l'unité de temps H1 sur chaque graphique.

- Associez un Expert Advisor à chaque graphique.

- Appliquez le fichier « Set_file » correspondant à l'EA.

- Le robot fonctionne automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre ordinateur allumé 24 h/24 et 7 j/7 (ou utilisez un VPS).





IMPORTANT ! Pour des performances optimales, suivez les recommandations ci-dessous :

- HEURES DE TRAVAIL : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec Market_watch = GMT+2 (heure d'hiver) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier utilise un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire d'ajuster le filtre « Heures ouvrables ». N'hésitez pas à me contacter à ce sujet (pour que je vérifie le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai à le vérifier et vous fournirai les fichiers de configuration nécessaires si besoin.

- SPREAD et COURTIER : Il est essentiel de choisir un compte avec des spreads serrés : ECN ou spread brut pour une performance optimale.





Ce produit original est proposé exclusivement sur ce site web MQL5.