WPR with Alerts MT5 rr
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 5.19
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « WPR avec alertes » pour MT5, sans refonte.
- WPR est l'un des meilleurs oscillateurs pour le scalping.
- Alertes PC et mobile intégrées : entrée et sortie des zones de survente/surachat.
- Niveaux de déclenchement des alertes réglables.
- Idéal pour les entrées de vente en zone de surachat importante (supérieure à -10) et les entrées d'achat en zone de survente importante (inférieure à -90).
- Utilisable sur n'importe quelle période.
- Cet indicateur est également idéal pour combiner les entrées Price Action en zone de survente/surachat.
