Dual Balance EA

WP Dual-Balance FX Strategy est une stratégie de trading multi-paires conçue professionnellement pour le marché des changes. Elle opère sur des paires de devises majeures et mineures très liquides présentant des relations stables à long terme, telles que EURUSD–GBPUSD, EURUSD–USDCHF, AUDUSD–NZDUSD et des combinaisons similaires. La stratégie gère des positions synchronisées comme un cycle contrôlé, axé sur la restauration de l’équilibre, ce qui la rend adaptée au trading systématique à long terme.