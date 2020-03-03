AI Smart Bot

AI Smart - Il s'agit d'un véritable algorithme de trading. Les résultats se traduisent par une courbe de croissance très stable.

Totalement sûr et fiable, c'est le système robotisé le plus performant au monde.

Il n'utilise aucune méthode de trading dangereuse. Il fonctionne avec 28 paires de devises majeures et croisées, ainsi qu'avec l'or.

Optimisé par DeepSeek et BlackBox.AI Définit automatiquement les niveaux Stop Loss, Take Profit et Seuil de rentabilité. Nos serveurs sont équipés de cartes graphiques NVIDIA H100 de 80 Go. --------------------------------------------------------------- Ce conseiller expert ne fonctionne pas dans l'environnement de test ! Il nécessite un marché réel.

Recommandations:

Trading pair : XAUUSD (Il détectera automatiquement les autres paires de devises.)

: XAUUSD (Il détectera automatiquement les autres paires de devises.) Timeframe: M30

M30 Minimum deposit: 100$

Trading leverage : 1:100 et plus

: 1:100 et plus Broker: Tout courtier avec un spread faible

Tout courtier avec un spread faible VPS: Utilisez un VPS pour que le conseiller fonctionne 24h/24 et 7j/7.





Foire aux questions (FAQ)





Puis-je effectuer un backtesting du AI Smart ?

Non. Le AI Smart ne peut pas être testé dans Strategy Tester car son fonctionnement repose sur une connexion en temps réel à différents modèles d'IA. Ces IA ne répondent qu'en temps réel ; ce comportement ne peut donc pas être reproduit lors de tests rétrospectifs classiques.

Est-il possible de trader sur des sociétés de trading pour compte propre ?

Oui, AI Smart est entièrement compatible avec Prop Firms, mais vous devrez d'abord télécharger un fichier d'installation spécifique.

Pourquoi AI Smart n'utilise-t-il pas la martingale, la grille, etc. ?

Notre objectif principal est un trading sain. Nous savons tous à quoi peuvent mener les conseillers utilisant la martingale ou le trading en grille : la perte du dépôt. C’est pourquoi notre conseiller utilise exclusivement des ordres stop-loss et take-profit. Toutes les transactions sont gérées par une IA.

Comment obtenir un permis ? À quoi sert-il ?

Nous avons pris la sécurité du conseiller très au sérieux et avons décidé de tout gérer via nos serveurs afin d'empêcher tout accès non autorisé au conseiller AI Smart par des pirates informatiques. Après la location ou l'achat, vous devrez nous communiquer votre numéro de compte de plateforme de trading. Nous vous enverrons un message de confirmation ainsi qu'un lien pour rejoindre notre groupe de discussion privé.

AI Smart est-elle facile à utiliser ??

Le AI Smart est un outil très performant doté de nombreux paramètres, mais toutes les opérations se déroulent sur nos serveurs. Installez simplement le robot de trading en suivant les instructions et profitez de vos gains. Consultez les instructions d'installation complètes ci-dessous (en seulement 3 clics, le robot est prêt à trader).