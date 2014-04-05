Stochastic Speed MT5 r
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 5.21
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « Vitesse stochastique » pour MT5 : excellent outil prédictif, sans retouche.
- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques.
- La vitesse stochastique est la première dérivée de la stochastique elle-même.
- Il est recommandé d'utiliser l'indicateur de vitesse stochastique pour les stratégies de scalping momentum afin de détecter la vague principale de momentum après correction (voir images).
- Une vitesse stochastique supérieure à 0 indique une vitesse positive : le momentum des prix augmente.
- Une vitesse stochastique inférieure à 0 indique une vitesse négative : le momentum des prix baisse.
- L'indicateur de vitesse stochastique indique la vitesse à laquelle la stochastique change de direction ; il est très sensible.
- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.
